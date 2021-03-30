فيديو.. إصابة والدة مغنى الراب التونسي “سواغ مان” بجلطة بعد الحكم بحبسه

المستقلة/- منى شعلان/ حكم القضاء التونسي على مغني راب فرنسي – تونسي المشهور ”سواغ مان“ بالسجن لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية تقدر بـ 100 ألف دينار تونسي؛ أي ما يعادل 30 ألف دولار.

وأكد المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس، محسن الدالي، أن المحكمة قررت وضع الأموال المحجوزة عند المغني ”سواغ مان“ وتقدر بـ 19 مليون دينار تونسي؛ أي ما يعادل 6 ملايين دولار، على ذمة خزينة الدولة التونسية.

وكان القطب القضائي المالي التونسي قد أمر في 04 يوليو /تموز 2019 بسجن مغني الراب في قضايا تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال، عقب تحقيقات وتحريات أثبتت إدانته.

من جانبه علّق حمادي زعيبط ، والد سواغ مان، من خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج الدقيقة 60 على الحكم الصادر في حق نجله معتبرا أن الإشكال مبني على 19 مليار ، مضيفاً: أن أموال نجله ليست مشروعة ورجعوها إلى سويسرا ، لافتاً إلى أن والدة سواغ مان أصيبت بجلطة إثر إعلان حكم السجن.

كما أعلن فريق الدفاع عن مغني الراب ”سواغ مان” التقدم بطلب استئناف على الحكم الصادر في حق منوبه عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، بالمحكمة الابتدائية بتونس، والقاضي بسجنه مدة 5 أعوام مع تخطئته بمبلغ مالي قدره 100 ألف دينار.

كما قضت الدائرة المذكورة بوضع المبلغ المالي الحجوز في القضية وقدره 17 مليون دينار، على ذمة الخزينة العامة للبلاد التونسية.

وقضى في نفس القضية في حق متهم ثان وهو أجنبي محال بحالة فرار، غيابيا، بالسجن مدة 10 أعوام مع النفاذ العاجل .

وتوجه مغني ”الراب“ التونسي المثير للجدل برسالة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ إلى كل من رئيس الجمهورية والنائب العام والقاضي المكلف بقضيته، يطالب فيها باعتقاله في غضون 24 ساعة، قبل أن يرتكب ”ما لا يمكن إصلاحه“، وفق تعبيره، نافيًا في السياق ذاته أن يكون كلامه بمثابة تهديد.

وقال ”سواغ مان“: ”أدرك جيدًا ما أفعله، فأنا لست تحت تأثير المخدرات؛ لأنني لا أستهلكها ولا أشرب الخمر ولا أدخن سجائر“.

واتخذت السلطات التونسية قرارًا بحظر السفر على مغني الراب ”سواغ مان“ مباشرة بعد ظهوره في برنامج بإحدى القنوات التلفزيونية التونسية الخاصة، تحدث فيه عن أمواله المجمدة في البنك المركزي والبالغة قيمتها حوالي 17 مليون دينار؛ ما يعادل نحو 6 ملايين دولار.