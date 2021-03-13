فيديو.. إصابة الأردنية أحلام العجارمة بعد سقوطها من فوق الحصان

المستقلة/- منى شعلان/ تعرضت الإعلامية الأردنية أحلام العجارمة، لإصابة بعد سقوطها أرضا أثناء ركوبها الخيل،حيث نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ”إنستغرام“، أثناء تلقيها الإسعافات الأولية لعلاجها، وعلقت قائلة:”الحمد الله على كل شي، إصابة في ظهري أثناء ركوب الخيل اليوم“.

وانهالت التعليقات عليها من قبل جمهورها ومتابعيها متمنين لها الشفاء العاجل من هذا الحادث الأليم.

ومن المعروف عن المذيعة الأردنية أحلام العجارمة عشقها للخيل والفروسية وممارستها لتلك الرياضة الممتعة ، والسبب فى ذلك اقتداؤها بسمو الأميرة هيا بنت الحسين وأيضا لانتمائها إلى إحدى القبائل الأردنية المعروفة والتى تعتبر ركوب الخيل من الأعراف.

قابلت أحلام كل الشخصيات المهتمين بالفروسية ومنهم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولها لقطة مع الأمير الوليد بن طلال عندما كانت فى ضيافته بطبيعة تقديمها لبرنامجها عن الفروسية كما أنها شاركت كممثل فى عمل درامي وهو مسلسل الطواريد .

يذكر أن الإعلامية الأردنية أحلام العجارمة، بدأت حياتها العملية مع قناة “سيتي سفن تي”، التي تقدم برامجها باللغة الإنجليزية، وانتقلت بعدها إلى العمل في قنوات عدة مذيعة وصحفية في قسم الأخبار والبرامج، منها تلفزيون دبي وقناة العربية، وانضمت مؤخراً إلى فضائية TRT عربي التركية.

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