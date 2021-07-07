فيديو.. أميرة الناصر تخلع النقاب وتتخلى عن وصية شقيقها

المستقلة/- منى شعلان/ أثارت مشهورة سناب شات السعودية أميرة الناصر جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها بدون نقاب بعد أقل من شهر على ارتدائه، برفقة زوجها مشعل الخالدي.

وقالت الناصر، في مقطع فيديو عبر حسابها في ”سناب شات“، إنها حاولت الاستمرار في ارتداء النقاب لمواصلة تحقيق حلم شقيقها الراحل، لكنها لم تستطع لأنه ”كتمة“ بحسب تعبيرها.

وأوضحت أميرة التي ظهر معها زوجها مشعل الخالدي في المقطع، أنها كانت تتمنى استكمال المشوار وتحقيق أمنية شقيقها، لكنها لم تستطع، مردفة: ”ما قدرت أكمل أو بالأحرى ما تحملت.. مرة كتمة“.

وقالت إن زوجها مشعل الخالدي، غضب من قرارها، ليعقب قائلًا: ”والله زعلان قسما بالله إني زعلان“.

وقالت أميرة إنها سترضي شقيقها الذي يرغب في ارتدائها النقاب، بأن تذبح ”ذبيحة“، وتوزيعها صدقة في سبيل الله، عوضًا عن ”الحلم“.

وكانت الناصر قد أثارت الجدل بعد ارتداء النقاب بناء على وصية شقيقها في الحلم، إذ شاركت مقطع فيديو قالت فيه: “شفت أخوي في المتوفى في المنام وانا رايحة معاه السوق وكنت متغطيه ولما صحيت قررت أتغطى لانها هذي اكيد رغبته”، فيما أثنى زوجها على قرارها وقال إنه “من الحين تشوفونها بالنقاب حتى في تيك توك الله يستر علينا وعليك”.

 

 

 

 

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