فيديو.. أمل الشهراني تغطي وجهها وجسدها بهذه الكلمات وتوجه رسالة لهؤلاء

المستقلة/- منى شعلان/ دونت ا لناشطة السعودية أمل الشهراني ، بعض الكلمات على وجهها وجسدها، فى محاولة للتعبير عن حقوق المرأة، خاصةً تلك الكلمات التي تحطم من نفسيتها وتقلل من شأنها.

“عار، متعرية ، محجبة، أرملة، نسوية، مطلقة، عجوز، نسوية، عانس”، وغيرها من الكلمات المتهكمة على المرأة التى اختارتها الشهراني لترصد حال المرأة وما تتعرض له من المجتمع الذي تعيش فيه وبالأخص هى كونها إمرأة.

ومن خلال مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، ظهرت الشهراني وتلك الكلمات تكسو ملابسها ووجهها، ووجهت رسالة إلى المتنمرين أو الساخرين منها، قائلةً: “إلى الذين يحكمون دون أن يعرفوا الحقيقة، كلامكم لا يحطمني وانما يحفزني أكثر، إلى الذين يسخرون بدون سبب، كلامكم لا ينقص مني وإنما يقوي إيماني بنفسي اكثر، إلى الذين يختارون أن تكون الكراهية مليئة في قلوبهم، كلماتكم لا تؤذي وإنما يزدهر الحب الذي لدي في قلبي، أنا قوية وفخورة بنفسي”.

وفى سياق آخر ردت الناشطة السعودية على اتهامات وجهت إليها حول خطفها أبناءها من والدهم والعيش بهم في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سخرت من تلك الاتهامات على طريقتها.

وقالت أمل الشهراني، في مقطع فيديو وثقته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، إن من يتحدثون عن تلك الاتهامات كأنهم حضروا إلى أمريكا ورأوا أولادها معها، معقبة أنهم يقومون بتأليف قصص من وحي الخيال ويصدقونها.

وامتعضت أمل الشهراني من تلك الاتهامات بالخطف والهروب، وكأن أصحابها هم من تعبوا في الحمل بأولادها وتربيتهم 16 عاما.

وعقبت أمل الشهراني أن والد أبنائها رجل شرطة، وتساءلت عن كيفية خطف أولادها من طليقها رجل الشرطة، واصفة مطلقي تلك الاتهامات بالمرضى.

وشددت على أنها تحب أولادها، وبالتالي تحب والدهم وتتمنى له الخير من أجل أبنائها.