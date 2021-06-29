فيديو.. أمل الشهراني تغطي وجهها وجسدها بهذه الكلمات وتوجه رسالة لهؤلاء

المستقلة/- منى شعلان/ دونت الناشطة السعودية أمل الشهراني ، بعض الكلمات على وجهها وجسدها، فى محاولة للتعبير عن حقوق المرأة، خاصةً تلك الكلمات التي تحطم من نفسيتها وتقلل من شأنها.

 

“عار، متعرية ، محجبة، أرملة، نسوية، مطلقة، عجوز، نسوية، عانس”، وغيرها من الكلمات المتهكمة على المرأة التى اختارتها الشهراني لترصد حال المرأة وما تتعرض له من المجتمع الذي تعيش فيه وبالأخص هى كونها إمرأة.

 

ومن خلال مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، ظهرت الشهراني وتلك الكلمات تكسو ملابسها ووجهها، ووجهت رسالة إلى المتنمرين أو الساخرين منها، قائلةً: “إلى الذين يحكمون دون أن يعرفوا الحقيقة، كلامكم لا يحطمني وانما يحفزني أكثر، إلى الذين يسخرون بدون سبب، كلامكم لا ينقص مني وإنما يقوي إيماني بنفسي اكثر، إلى الذين يختارون أن تكون الكراهية مليئة في قلوبهم، كلماتكم لا تؤذي وإنما يزدهر الحب الذي لدي في قلبي، أنا قوية وفخورة بنفسي”.

وفى سياق آخر ردت الناشطة السعودية على اتهامات وجهت إليها حول خطفها أبناءها من والدهم والعيش بهم في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سخرت من تلك الاتهامات على طريقتها.

وقالت أمل الشهراني، في مقطع فيديو وثقته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، إن من يتحدثون عن تلك الاتهامات كأنهم حضروا إلى أمريكا ورأوا أولادها معها، معقبة أنهم يقومون بتأليف قصص من وحي الخيال ويصدقونها.

وامتعضت أمل الشهراني من تلك الاتهامات بالخطف والهروب، وكأن أصحابها هم من تعبوا في الحمل بأولادها وتربيتهم 16 عاما.

وعقبت أمل الشهراني أن والد أبنائها رجل شرطة، وتساءلت عن كيفية خطف أولادها من طليقها رجل الشرطة، واصفة مطلقي تلك الاتهامات بالمرضى.

وشددت على أنها تحب أولادها، وبالتالي تحب والدهم وتتمنى له الخير من أجل أبنائها.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

نجل خالد سامي يتحدث عن والده بكلمات مؤثرة

اخر الاخبار

فيديو.. أمل الشهراني تغطي وجهها وجسدها بهذه الكلمات وتوجه رسالة لهؤلاء

اخر الاخبار

مصطفى قمر فى مرمى الانتقادات بسبب فيديو مع ابنته

رياضية

أزبليكويتا يحقق رقما مميزا مع منتخب إسبانيا

رياضية

بنزيما يكرر إنجاز بلاتيني مع منتخب فرنسا

اخر الاخبار

الرئاسي الليبي يطالب الدبيبة بالإسراع بحسم تعيين وزير للدفاع

رياضية

رونالدو يوجه رسالة لجماهير البرتغال بعد وداع يورو 2020

رياضية

رونالدو يوجه رسالة لجماهير البرتغال بعد وداع يورو 2020

رياضية

كاتانيتش يقرر تقديم شكوى ضد التطبيعية

رياضية

سويسرا تطرد فرنسا من يورو 2020

رياضية

إسبانيا تتأهل إلى ربع نهائي يورو 2020 على حساب كرواتيا

اخبار مصر

مصر.. أخر تطورات الحالة الصحية لأرملة السادات

اخر الاخبار

استنفار للجيش السوري بعد قصف القاعدة الأمريكية

اخر الاخبار

وزير الخارجية المصرى يبحث مع بلينكن في روما ملف سد النهضة الإثيوبي

اخر الاخبار

الرئيس اللبناني يدعو المجلس الأعلى للدفاع للاجتماع غدًا

اخر الاخبار

فيديو.. شيرين عبدالوهاب تفجر مفاجأة بشأن التسجيل المسرب لوالد زوجها

اخر الاخبار

فيديو.. رد قاسي من زارا البلوشي على منتقدي ظهورها بالمايوه