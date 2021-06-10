فيديو.. أرملة سعيد صالح الثانية تكشف تفاصيل صادمة عن زواجهما

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت شيماء فرغلي الأرملة الثانية للفنان المصري الراحل سعيد صالح، لأول مرة تفاصيل أيامه الأخيرة وكيف تم زواجهما، مشيرة إلى إنها جلست في المنزل 5 سنوات وارتدت الحجاب لكي ترضيه.

وأشارت “فرغلي” أثناء حلولها ضيفًا على برنامج “ونقول كمان” على قناة النهار، الذي تقدمه ياسمين الخطيب، إلى أن الفنان الراحل طلب منها أن تبتعد عن الوسط الفني لأنه يخاف عليها، قائلة: “أنا بحبه جدًّا وما زلت أحبه”.

وأضافت الممثلة شيماء فرغلي، أنها قررت خلع الحجاب عندما اشتد المرض على سعيد صالح في أيامه الأخيرة، لأنها اضطرت إلى النزول إلى العمل لكي تساعد في المعيشة، موضحة أن سعيد صالح لم يكن يدخر أموالًا وكان يفضل دائمًا أن يعيش اليوم بيومه، ولم يعمل حسابًا للزمن مطلقًا.

وأكدت شيماء فرغلي أنها لا تستطيع التصريح بأنها كانت تصرف على المنزل في أيام سعيد صالح الأخيرة، قائلة: “كله من خيره، لكن كان له فضل عليّ بعملي وغنائي في المسرح، وكان يعطيني مصروفًا، ومن ذلك كله وضعت حسابًا في البنك ساعدنا بعد ذلك في معيشتنا”.

وقالت شيماء فرغلي: “سعيد صالح أفضل رجل قابلته في حياتي، لقد علمني حفظ القرآن، وعلمني بعض التسابيح، لقد كنت صغيرة لا أعرف شيئًا وتعلمت كل ذلك منه”.

وتابعت فرغلي، أنها كانت تعمل فنانة مسرح في عمر الـ 13 عامًا، ولم تتزوج منه من أجل الوصول للشهرة.

ولفتت إلى أنهما تزوجا بعد قصة حب وصفتها بـ“الغريبة والعجيبة“، مؤكدة تعرضها للكثير من الانتقادات بسبب فارق السن بينهما.

وتابعت ”شيماء“ أنها لا تعتبر فارق السن معيارًا للحب، موضحة أنهما تقابلا صدفة خلال متابعته لإحدى مسرحياتها، وأنه أعجب بأدائها وطلب أن يتم إشراكها في أعماله.

وأشارت إلى أن ابنة ”سعيد صالح“ كانت صديقة لها، وأنهما اضطُرا لإخفاء خبر الزواج عنها في بداية الأمر مراعاة لشعورها، على حد قولها.

الجدير بالذكر أن الفنان سعيد صالح، رحل عن عالمنا في آب/ أغسطس، عام 2014، عن عمر 76 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض.