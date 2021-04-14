فيديو.. أحمد الشقيري يكشف سبب تسمية برنامجه بـ”سين”

المستقلة/- منى شعلان/ كشف الإعلامي أحمد الشقيري سبب تسمية برنامجه بـ”سين”، الذي يقدمه هذا العام على قناة MBC مشيرًا إلى أن سين هي بداية كل تحسين، لأن “س” ترمز للسؤال، وكلما سأل الإنسان كلما ازداد معرفة وتحسن.

وقال الشقيري إن كلمة سين هي أول حروف كلمة سؤال لأن كل تحسين يبدأ باستفسار أو سؤال عن الطريقة أو الكيفية التي يمكن أن يتم بها هذا التحسين والتطوير.

تابع أحمد الشقيري أنه سوف يناقش عن عدة أمور لم يتوقع البعض أنها موجودة داخل المملكة العربية السعودية، مثل كثرة الكهوف، كما سيناقش فكرة مشروع استزراع سمك في الصحراء.

ويتطرق الشقيري أيضاً خلال البرنامج إلى العديد من القضايا التنموية والاجتماعية مثل قضايا الإسكان وحوادث المرور وغيرها.

يسعى أحمد الشقيري من خلال برنامج سين الرمضاني الجديد إلى تلخيص الإيجابيات التي شهدتها كافة القطاعات في السعودية بشكل بسيط ومسل من خلال تسليط الضوء على النماذج الناجحة ومحاولة تشجيع الآخرين على أن تحذو حذوها.

يذكر أن موعد عرض برنامج “سين” يوميا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 5:10 مساءً بتوقيت مصر، 6:10 بتوقيت السعودية عبر قناة MBC.