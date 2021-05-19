فيديو.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز

المستقلة/- منى شعلان/ كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا فى مصر تطورات الحالة الصحية للنجم سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز.

وقال “حسني” إن دلال عبد العزيز مازالت في المستشفى وحالتها في الطريق للاستقرار ونقوم بزيارتها بشكل دائم للاطمئنان عليها ونتمنى لها الشفاء العاجل مطالبا جموع المصريين الدعاء لها.

واضاف خلال لقائه ببرنامج “الستات ما بيعرفوش يكدبوا” تقديم الإعلاميتين سهير جودة ومني عبد الغني المذاع على فضائية “cbc”، أن الحالة الصحية للفنانة ستستقر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الفنان سمير غانم مازالت المسحة التى إجراها إيجابية ويعاني من بعض الخلل فى وظائف الجسم كله.

يذكر أن الإعلامي رامي رضوان تحدث عن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، موضحا أن الحالة الصحية للفنان سمير غانم تشهد حالة من الاستقرار.

وأعرب خلال برنامج “مساء dmc”، المذاع على فضائية “dmc”، عن أمنيته أن تشهد الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، المزيد من الاستقرار، وأن يعودان للشاشة قريبا.

وناشد جمهور الفنانين بمزيد من الدعاء لهما، مشيرا إلى أن حجم الحب الموجود على مواقع التواصل الإجتماعي للفنان وزوجته ليس غريبا على الجمهور العربي والمصري.

وأكد أن الموجة الثالثة لكورونا تختلف كثيرا عن الموجة الأولى والثانية وهناك إصابات الأعراض فيها عنيفة وهناك بعض الإصابات لا تستجيب لبروتوكول العلاج الذي وضعته وزارة الصحة، مطالبا المواطنين بسرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة لتلقي اللقاح.

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