فيديو.. آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي المصري وائل الإبراشي

المستقلة/- منى شعلان/ كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، عن تحسن الحالة الصحية للإعلامي المصري وائل الابراشي بعد إصابته بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

قال حسام، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، “أن وائل الإبراشي يتماثل للشفاء، وبدأ يشيل الأكسجين، وفي أقرب فرصة هيكون على الشاشة”.

وكانت وجهت زوجة زوجة الإعلامي وائل الإبراشي الشُكر لجميع من حرص على السؤال عليه في فترة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت زوجته عبر الحساب الرسمي للإعلامي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، منشورًا قالت فيه: “أتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى، الذي أتم نعمته علينا بشفاء الإعلامي وائل الإبراشي”.

وأضافت: “من كل قلبي أشكر محبي ومتابعي وائل لدعواتهم الصادقة”، واختتمت مشيرةً إلى أنها زوجته وليست هو من يكتب: “زوجة الإعلامي وائل الإبراشي”.

وكان الإعلامي وائل الإبراشي أصيب بفيروس كورونا قبل نحو 4 أشهر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الموضوع من قِبل وزارة الصحة.

جدير بالذكر أن الإعلامي وائل الإبراشي يقدم برنامج “التاسعة مساءً” عبر شاشة “القناة الأولى”، ويقدمه حاليًا الإعلامي يوسف الحسيني بعدما أصيب الإبراشي بكورونا.

 

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