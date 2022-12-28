فيان دخيل: تمليك الايزيديين لمنازلهم بسنجار خطوة متأخره لكنها في الاتجاه الصحيح

المستقلة/- وصفت النائبة عن الاتحاد الديمقراطي الكردستاني فيان دخيل قرار مجلس الوزراء ، بتمليك المنازل للايزيديين في قضاء سنجار والبعاج وفق احكام المادتين 7 و 8 من قانون بيع وايجار اموال الدولة 21 لسنة 2013 المعدل، مع استثناء من احكام المزايدة العلنية استنادا الى احكام المادة 40 من القانون ذاته، بأنها “خطوة متاخرة، لكنها في الاتجاه الصحيح”

وقالت دخيل ان هذا القرار المنصف تأخر لنحو نصف قرن، حيث ان عشرات الالوف من العوائل الايزيدية يشغلون تلك المجمعات السكنية بقضائي سنجار والبعاج منذ عام 1975، كانوا قد تم سلبهم اراضيهم ومزارعهم بعد ان تم تهجيرهم من مئات القرى المتناثرة حول جبل سنجار من قبل النظام العراقي السابق في اطار سياسات “التعريب المقيتة”.

واضافت طالما ناشدنا في لقاءاتنا مع السياسيين والدبلوماسيين والمنظمات الدولة والاممية الحقوقية بضرورة تملكيك الايزيديين لمنازلهم في سنجار والبعاج،اضافة الى عملنا لمدة عام ونصف خلال عامي ٢٠١٦ و ٢٠١٧ مع فريق عن برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية UN/ HABITAT على هذا الملف في حينها، حيث ان فريقا من هذا البرنامج الأممي قام بتسليم رئيس الوزراء محمد السوداني احصائية بالايزيديين الذين حرموا من تمليك أراضيهم في منتصف الشهر الجاري.

و اشارت الى أنه من اجل تطبيق القرار الوزاري الاخير لابد ان يسبق ذلك عدة خطوات تمهيدية، تتمثل في تشكيل لجان عدة يتم اشراك الايزيديين المختصين بهذا الامر فيها وبدون استثناء، مع التنسيق العالي مع حكومة اقليم كوردستان و حكومة نينوى المحلية، مع ضرورة البدء بوضع خطة رئيسة لاعادة بناء البنى التحتية على كافة الاصعدة الخدمية لتلك المجمعات.

وطالبت بان تكون المبالغ المترتبة على المواطنين الايزيديين بالتقسيط المريح نظرا لان اغلبهم يعيشون في مخيمات النزوح، مع ضرورة منح قروض ميسرة لهم لتشجيعهم على العودة لمناطقهم ولاعادة اعمار تلك المنازل.