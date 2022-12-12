فيان دخيل تعلن عن إحالة ملف تعيينات “الدعم الطارئ” بنينوى الى النزاهة

المستقلة/- اعلنت النائب فيان دخيل عن إحالة ملف ملف تعيينات “الدعم الطارئ” بنينوى الى النزاهة>

وقالت دخيل في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم “في تجاوز ملحوظ لحقوق مختلف المكونات في محافظة نينوى ضمن الدرجات الوظيفية البالغة 1000 وظيفة مخصصة لأبنائها للتعاقد بصفة عقد وفق قانون الدعم الطارئ والامن الغذائي رقم (2) من المادة (15) لسنة 2022 والخاص بالوحدات الادارية لمحافظة نينوى، من خلال لجنة تابعة لحكومة نينوى المحلية”.

واشارت الى وجود “مؤشرات ان العدالة كانت غائبة في اختيار المرشحين وتم غبن ابناء مختلف المكونات بشكل لا يمكن ان نقبل به”.

واضافت “بصفتنا نائب عن محافظة نينوى، وعضو في لجنة النزاهة النيابية سنقوم بفتح تحقيق في ملف اختيار المرشحين والمخالفات التي وقعت بها اللجنة المكلفة بذلك”.

وشددت على عدم السماح “بأي غبن يلحق بأبناء المكونات من ابناء محافظة نينوى من مختلف الانتماءات الدينية و القومية والمذهبية”.