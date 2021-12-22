فيان دخيل تعرب عن استغرابها من تشكيل لجنة لإعمار سنجار في وضع امني مضطرب

المستقلة/- أعربت النائبة السابقة فيان دخيل عن استغرابها من قرار تشكيل لجنة لإعمار سنجار رغم الوضع الأمني المضطرب.

وقالت دخيل ” في كل بقاع العالم، هنالك قاعدة اقتصادية تقول ان اضطراب الوضع الامني يشجع على هروب رؤوس الاموال، لكننا نرى العكس تماما في سنجار، خاصة مع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لاعمار سنجار مع تخصيص مبلغ 28 مليار دينار”.

وأشارت الى وجود هنالك نحو 240 الف مواطن من قضاء سنجار من شتى الانتماءات ما زالوا يعيشون حياة النزوح في مخيمات ومدن اقليم كردستان حتى يومنا هذا.

وفي الوقت الذي أعربت عن ترحيبها بأي “جهد محلي او دولي لاعمار سنجار ولتعويض اهلها المتضررين من مختلف المكونات وخاصة من اهلنا الايزيديين”،أعربت عن الاستغراب من قرار تشكيل لجنة لاعمار القضاء “في ظل وجود اطراف وفصائل مسلحة عراقية واخرى قادمة من خارج الحدود وادارة محلية غير شرعية وهي التي تتحكم بمساحات واسعة من قضاء سنجار بل انها تفرض ارادتها ميدانيا على ارادة الحكومة العراقية الاتحادية”.

وأكدت دخيل ان الوضع الامني غير المستقر بسبب تلك المجاميع المسلحة لا يشجع بتاتا على عودة النازحين من اهل سنجار ، فلا يمكن اعمار منطقة تواجهها عدة تحديات امنية بسبب السلاح المنفلت، ولا يمكن اعمار مدينة او قرية اهلها يرفضون العودة لها، فضلا عن ما تعرض له الايزيديون من ابادة جماعية على ايدي عصابات داعش الارهابية وتداعياتها وعدم تعويض الضحايا اضافة الى الاف الضحايا في المقابر الجماعية ممن لم يتم تحديد هويات اصحابها بعد.

وقالت ان تطبيق اتفاقية سنجار الموقعة بين حكومتي بغداد واربيل والتي حظيت بدعم دولي، يجب ان تسبق اعمار قضاء سنجار، ومن ثم تطبيق العدالة الانتقالية، فلا فائدة ترجى من اعمار منطقة تعيش اضطرابا امنيا واجتماعيا قلقا، وتشهد تدخلات واطماع اقليمية اضافة الى ضربات جوية بين حين واخر.

واعتبرت المبلغ المخصص ” بسيطا جدا لقضاء منكوب مثل سنجار، منكوب من ناحية الاعمار والافراد”،داعية الحكومة الى تخصيص مبالغ اكبر لتعويض الضحايا واكمال اعمار سنجار.