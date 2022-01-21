فيان دخيل تدعو لإنقاذ 700 عائلة تحاصرها الثلوج بجبل سنجار

المستقلة/- قالت النائبة فيان دخيل أن الثلوج التي هطلت بكثافة على جبل سنجار، وبسبب الاوضاع المناخية الباردة جدا والتي تعصف بالمنطقة عموما، فهناك اكثر من 700 عائلة ايزيدية من اهالي قضاء سنجار يقطنون بمخيم سردشت في حضن جبل سنجار.

وأوضحت دخيل أن هذه العوائل هم ممن تهدمت بيوتهم وتهجروا بسبب هجوم تنظيم داعش الارهابي عليهم في ٢٠١٤ واضطروا للبقاء في منطقة سردشت، والان هم جميعا محاصرون بالثلوج فضلا عن البرد القارس، والرياح الباردة ويعانون من نقص حاد في المؤن، وخاصة النفط الابيض والاغطية الشتوية والمواد الغذائية وغيرها.

وطالبت الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في محافظة نينوى بالقيام بمسؤولياتها تجاه مئات العوائل من الاطفال والنساء والشيوخ العالقين في هذا المخيم واتخاذ اجراءات عاجلة من اجل امداد هذه العوائل بالاغاثة الفورية .

ودعت الى العمل على حل هذه المعضلة الكبيرة واعادة النازحين الى مناطقهم من خلال التطبيق الحرفي لاتفاقية سنجار الموقعة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان التي ستنهي في حال تطبيقها معاناة دامت سبع سنوات من النزوح في ظروف صعبة.