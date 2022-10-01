فيان دخيل: النزاهة النيابية ستفتتح تحقيقا عاجلا حول انهيار مبنى في الكرداة ببغداد

انهيار مبنى في منطقة الكرادة

المستقلة/- قالت النائبة فيان دخيل ان انهيار مبنى المختبر الوطني للتحليلات المرضية في منطقة الكرادة ببغداد يثير الكثير من الاسئلة والشكوك حول منح الموافقات على البناء من قبل هيئة الاستثمار بدون وجود متابعة حقيقية لمعايير السلامة في المباني المشيدة حديثا.

وأضافت اننا في لجنة النزاهة النيابية سنقوم بفتح تحقيق عاجل لملف انهيار مبنى المختبر الوطني وكشف ملابساته كافة، وكذلك بقية الملفات لهيئة الاستثمار التي تشوبها مخالفات.

ونوهت الى ان المبنى اعلاه كان من المفترض ان يقام بطابقين فقط، لكن تم بناءه من اربعة طوابق مخالفة للمعايير.

واثار انهيار مبنى حاصل على إجازة من هيئة الاستثمار الكثير من التساؤلات بشأن الأسباب التي أدت الى انهياره وطبيعة الاشراف على المشاريع الاستثمارية .

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