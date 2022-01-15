فيان دخيل: استهداف المقرات الحزبية في بغداد هي “رسائل سياسية” واعمال تخريبية

المستقلة/- ادانت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي استهداف مقرات الاحزاب في بغداد، مؤكدة أن هذه الهجمات “غير مبررة”.

ووصفت المتحدثة باسم الكتلة النائبة فيان دخيل تلك الهجمات بأنها “اعمالا تخريبية وتهدد السلم الاهلي والمجتمعي والعملية الديمقراطية برمتها”.

وقالت دخيل “على من يقف خلف هذه الاعمال ان يراجع نفسه ويتيقن ان هذه التصرفات الطائشة تسيء له قبل ان تسيء للاخرين”.

ودعت الاجهزة الامنية المختصة الى ملاحقة ومعاقبة من يقف خلف هذه التصرفات غير المسؤولة والتي ستؤدي لتردي الاوضاع الامنية بشكل مؤسف.

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