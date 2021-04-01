فى كذبة إبريل.. تعرف على أشهر 10 كذبات يرددها الرجال والنساء

المستقلة /- فى الأول من إبريل في كل عام يحتفل البعض بعادة شائعة تسمى “كذبة إبريل” والغالبية فى هذا اليوم يحبون عمل مقالب في الأصدقاء أو كذب كذبة صغيرة بهدف التسلية ليس إلا، وبمناسبة هذا الحدث لا يمكن نسيان الصراع الدائم والأبدي بين الرجل والمرأة حول أيهما يتطرق أكثر للكذب هل الرجل أم المرأة؟

كلا الطرفين يدعي الملائكية وأنه أصدق في غالبية أقواله وأفعاله، ولحل هذا النزاع أجريت دراسة في سيدني عن أشهر الأكاذيب العشرة التي يقولها الرجال والنساء وهي تختلف فيما بينهم، وقام موقع” thehits” برصد الأكاذيب العشرة التي تكذبها النساء وهي:

أكاذيب النساء

1)لا بأس أنا بخير

2)”هذا ليس جيدا، لقد امتلكته يوما ما”، وغالبا ما تكذب النساء تلك الكذبة عندما يتعلق الأمر برغبتهم في امتلاء شيء غير قادرات على حوزته.

3)”لم تكن باهظة الثمن”، وذلك حينما يتعلق الأمر بالتسوق وشراء مدخرات غالية الثمن.

4)كان للبيع

5)لم يكن لدي الكثير لأشربه

6)لا أعرف مكانها لم ألمسها

7)لدي صداع

8)لا لم أرميها بعيدا

9)أنا في الطريق

10)آسفة فاتتني مكالمتك

أما عن الأكاذيب العشرة التي يكذبها الرجال لا تختلف كثيرا عن النساء:

أكاذيب الرجال

1)لا بأس أنا بخير

2)سيكون هذا آخر مشروب لي

3)تبدين أنحف في هذا الفستان

4)لم يكن لدي أي إشارة

5)بطاريتي نفدت

6)آسف فاتتني مكالمتك

7)لم يكن لدي الكثير لأشربه

8)أنا في الطريق

9)لم تكن باهظة الثمن

10)أنا عالق في زحمة السير

هذه الدراسة التي أجريت في سيدني قامت بإجراء استطلاع لتتعرف على المواقع الجغرافية العشرة الأولى للكذابين سواء كانوا رجال أو نساء، وجاء ترتبيهم وفقا للآتي:

1)نساء نيويورك

2)نساء بيرث

3)نساء مانشستر

4)نساء كارديف

5)نساء أدنبرة

6)رجال بريسبان

7)نساء أديلايد

8)نساء لوس أنجلوس

9)نساء ملبورن

10)رجال لوس أنجلوس