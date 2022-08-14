فى إحدى ديربيات لندن القوية.. تشيلسي يستضيف توتنهام هوتسبير

المستقلة/- يستضيف فريق تشيلسي نظيره توتنهام هوتسبير مساء اليوم، الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، فى إحدى ديربيات لندن القوية، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام والقناة الناقلة

مباراة تشيلسي ضد توتنهام تقام فى الساعة السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، فى الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج، ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة beIN Sports Connect.

ويدخل تشيلسي المباراة من أجل مواصلة الانتصارات وصدارة الدوري الإنجليزي، فى ظل الرغبة الجامحة للمنافسة بقوة هذا الموسم على اللقب، وذلك بعدما فاز على إيفرتون بهدف دون رد بالجولة الأولي، وحصد أول 3 نقاط فى الموسم الجاري.

ويتسلح تشيلسي بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار على توتنهام، أحد أصعب المنافسين فى بطولة الدوري الإنجليزي، حيث يرشح كل منهما للمنافسة على اللقب أو احتلال أحد مراكز المقدمة في نهاية الموسم.

وفى المقابل، يأمل فريق توتنهام فى الحفاظ على قمة الدوري الانجليزي وتقديم عرض قوى اليوم أمام تشيلسي بعدما حقق انتصارًا ثمينًا على ساوثهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الأولي، ليكشر وبقوة عن أنيابه فى الموسم الجاري، تحت قيادة مديره الفني أنطونيو كونتي.

تاريخيًا.. التقى تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز 60 مرة، وفاز توتنهام هوتسبير في 7 مباريات، بينما انتصر تشيلسي 33 مباراة، وانتهت 20 مباراة بالتعادل، وسجل لاعبي السبيرز في مرمى تشيلسي 55 هدفًا، بينما سجل لاعبي البلوز في شباك توتنهام 108 هدفًا.

من جهته، أكد توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسى أن توتنهام هوتسبير من أفضل الفرق فى العالم على مستوى الهجمات العكسية، وذلك قبل الديربي الذى يجمع الفريقين.

وأضاف توخيل، فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، “لدينا أسلوب خاص، من المهم أن نكون جيدين فى التعامل مع الكرة، وأن نكون الفريق المهيمن، نأمل أن نبقى المباراة فى نصف ملعبهم، كما علينا السيطرة على هجماتهم المعاكسة، توتنهام ربما الأفضل بالعالم بالهجمات المعاكسة.”

وتابع توخيل، “توتنهام فريق تنافسي وموهوب، أعرف جيدًا ما استثمرناه والمستوى الذي لعبناه للفوز عليهم أربع مرات وعدم استقبال أي هدف، لا أصدق كل ما يقوله أنطونيو كونتي قبل المباريات وبعدها، أنا معجب به كثيرًا، وأعتقد أن كل فريق يقوم بتدريبه يتنافس على كل شيء، هذا ما يثبته الآن”.

وقال توخيل ، “لن نصاب بالذعر بسبب سوق الانتقالات ولن نحاول التعاقد مع لاعبين لسنا مقتنعين 100% بهم، جميع تعاقداتنا حتى الأن هي تعاقدات رائعة وستساعدنا”.

وأتم مدرب تشيلسي، “قد نضيف مدافعًا آخر لفريقنا، بالنظر لعدد المدافعين الحاليين ولأننا نلعب بـ3 مدافعين في الخلف”، موضحا “ماركوس ألونسو لا يتدرب، إنه يحاول إكمال إنتقاله”.

وتصدر تشيلسي قائمة أكثر أندية الدوري الإنجليزي إنفاقا للأموال على الصفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بقيمة 176.5 مليون إسترليني، بعد أن أبرم 6 صفقات لتدعيم صفوف الفريق.

وذكرت شبكة “سكاى سبورتس” الإنجليزية، أن تشيلسي تصدر أندية الدوري الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفى الحالى، إنفاقا على الصفقات الجديدة بعد أن وصل قيمة إنفاقه إلى 176.5 مليون إسترليني، بفارق كبير عن نادى أرسنال الوصيف بقيمة 121.5 مليون إسترليني.

ونجح البلوز خلال الصيف الحالى فى إتمام صفقات قوية أبرزهم الثلاثي رحيم سترلينج من مانشستر سيتي، السنغالى كاليدو كوليبالى مدافع نابولى الإيطالي و مارك كوكوريلا الظهير الإيسر من برايتون.