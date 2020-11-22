فى أحدث ظهور لها.. ماذا قالت حنان ترك لجمهورها؟

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

المستقلة/ منى شعلان/ عادت الفنان المصرية المعتزلة حنان ترك ، إلى نشر صورها، مرة أخرى عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي ، بعدما كانت قد حذفت جميع صورها التى قامت بنشرها منذ عام 2018 بشكل مفاجئ.

وبعد فترة انقطاع لمدة عامين ، عن عالم السوشيال ميديا ، بدأت الفنان المصرية فى الظهور والتواصل مع جمهورها من جديد، حيث نشرت ترك ، صورة حديثة لها من أمام البحر ، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، وعلقت قائلة:” العبرةُ لَيسَت بِالزِّحَام ولَا بعددِ السَّائلِين، ..وَإنَّمَا بِركن دافئٍ مُنطوٍ فِي ثَنايَا رُوحِك…. تَلجأُ إليهِ كلَّما أحسَستَ مِنَ العَالمِ فَزَعًا”.

يشار إلى أن آخر ظهور للفنانة المعتزلة حنان ترك ، مسلسل “أخت تريز”، الذى عرض فى عام 2012 و تناول المسلسل العلاقة بين الأقباط والمسلمين من خلال قصة فتاتين توأم افترقتا وهما رضيعتين، الأولى فتاة مسيحية واسمها تريز، والأخرى فتاة مسلمة وتدعى “خديجة”، وتتوالي الأحداث وتتصاعد حتى تلتقيا دون أن تعرف كلا منهما الأخرى.

” الأخت تريز ” يشارك في بطولته الفنان سامي العدل، وحنان ترك ،وأحمد عزمي، ومحمود الجندي ، وسميرة محسن ، وتأليف بلال فضل، إخراج حسام الجوهري.

التعليقات مغلقة.

اخر الاخبار

ابدأ الشتاء بهذه المشروبات للتخلص من سموم الجسم

اخر الاخبار

هوشيار : على قادة الاقليم التوجه لبغداد وعدم اضاعة الوقت بالمهاترات الاعلامية

اخبار العراق

بالصور.. ملعب كربلاء جاهز لاستضافة كلاسيكو الزوراء والقوة الجوية

اخر الاخبار

نصائح لغسيل الوجه بحسب نوع البشرة

اخبار العراق

مجلس النواب يعقد جلسته الثالثة والعشرين برئاسة الحلبوسي

اخر الاخبار

رئاسة البرلمان تطالب التعليم بإعادة النظر بالأجور للتعليم الموازي والمسائي

اخر الاخبار

من هي سيدة المطر التى تعاطفت معها ياسمين صبري؟

اخر الاخبار

الجامعة الملكية المغربية للرياضات الوثيرية تطلق بطولة المغرب في “البريك دانس”

اخبار العراق

المطالبة باستعادة 40 مليون دولار لمشاريع متلكئة بمطار النجف منذ 5 سنوات

اخبار العراق

الصحة العالمية تنشئ وحدة عزل جديدة في مستشفى حمام العليل الميداني