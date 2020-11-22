فى أحدث ظهور لها.. ماذا قالت حنان ترك لجمهورها؟

المستقلة/ منى شعلان/ عادت الفنان المصرية المعتزلة حنان ترك ، إلى نشر صورها، مرة أخرى عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي ، بعدما كانت قد حذفت جميع صورها التى قامت بنشرها منذ عام 2018 بشكل مفاجئ.

وبعد فترة انقطاع لمدة عامين ، عن عالم السوشيال ميديا ، بدأت الفنان المصرية فى الظهور والتواصل مع جمهورها من جديد، حيث نشرت ترك ، صورة حديثة لها من أمام البحر ، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، وعلقت قائلة:” العبرةُ لَيسَت بِالزِّحَام ولَا بعددِ السَّائلِين، ..وَإنَّمَا بِركن دافئٍ مُنطوٍ فِي ثَنايَا رُوحِك…. تَلجأُ إليهِ كلَّما أحسَستَ مِنَ العَالمِ فَزَعًا”.

يشار إلى أن آخر ظهور للفنانة المعتزلة حنان ترك ، مسلسل “أخت تريز”، الذى عرض فى عام 2012 و تناول المسلسل العلاقة بين الأقباط والمسلمين من خلال قصة فتاتين توأم افترقتا وهما رضيعتين، الأولى فتاة مسيحية واسمها تريز، والأخرى فتاة مسلمة وتدعى “خديجة”، وتتوالي الأحداث وتتصاعد حتى تلتقيا دون أن تعرف كلا منهما الأخرى.

” الأخت تريز ” يشارك في بطولته الفنان سامي العدل، وحنان ترك ،وأحمد عزمي، ومحمود الجندي ، وسميرة محسن ، وتأليف بلال فضل، إخراج حسام الجوهري.