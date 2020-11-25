فى أحدث ظهور لها.. الزمن يغير ملامح الفنانة المصرية هدى رمزي ( فيديو)

المستقلة/ منى شعلان/ بعد غياب أكثر من 20 عاما ، عن الساحة الفنية ، ظهرت الفنانة المصرية المعتزلة هدى رمزي ، فى حفل عيد ميلاد الفنانة بوسي، الذي يُوافق غدًا الخميس 26 نوفمبر.

ونشرت الفنانة مي نور الشريف، صورًا من الحفل عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستغرام، وأطلت الفنانة الكبيرة هدى رمزي، من خلال الصور في احدث ظهور لها ، وظهر التغير الكبير في ملامحها واتضحت عليها علامات الكبر.

بدأت هدى رمزي، عملها في الفن، وهي في السابعة عشر من عمرها فوالدها المنتج والمخرج الراحل حسن رمزي، وشقيقها المنتج الراحل أيضًا محمد حسن رمزي ، قدمت أكثر من 29 عملا بين السينما والتلفزيون ، ومن أبرز أعمالها في السينما “مع سبق اﻹصرار، جري الوحوش، بئر الخيانة، حنفي الأبهة”، وفي الدراما التليفزيونية، “الحب وأشياء أخرى، أحلام الفتى الطائر، الزوجة تعرف أكثر”.

واعتزلت هدى رمزي الفن عام 1993، بعد أن ارتدت الحجاب لفترة حيث كانت لا توافق العمل كممثلة به، ثم قررت خلعه ، وبالفعل فكرت فى العودة للتمثيل مجددًا إلا أنها ترى أن القرار فى غاية الصعوبة ، وتحتاج عودتها إلى عمل قوى.

تزوجت الفنانة المعتزلة هدي رمزي خمسة مرات ، تزوجت في بداية حياتها من ممثل اسمه “خالد” ولم يستمر زواجهما كثير ثم تزوجت للمرة الثانية من رجل الاعمال طه غانم ورزقا بابنهما محمد، ولكن انفصلا بسبب كثرة المشاكل ، ثم تزوجت من محامي يدعي سمير عيسي لفترة قصيرة بعدها تزوجت من رجل الأعمال مصطفى البليدي الذي انفصل عنها ثلاث مرات في عام واحد وانتهى بالطلاق وتزوجت للمرة الخامسة من شريف عبد المنعم لاعب النادي الاهلي وانفصل عنها.