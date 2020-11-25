“فونيم” تعلن إنطلاق اتحاد النقاد الجماليين العرب في بغداد

المستقلة ..اختتمت في بغداد أعمال الدورة الاكاديمية الأولى الموسومة بـ(مبادئ كتابة النقد الجمالي وآلياته)، التي أقامتها مجموعة (فونيم) للثقافة والفنون ، بالتعاون مع وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار نوفل أبو رغيف ،بأعلان تأسيس اتحاد النقاد الجماليين العرب في بغداد بحضور ثقافي عراقي وعربي كبير، ورؤساء جامعات عربية وعمداء كليات الفنون وأساتذتها في مختلف التخصصات الجمالية .

و أكد وكيل وزير الثقافة والسياحة والآثار نوفل أبو رغيف اثناء انعقاد الدورة أهمية الخطاب الجمالي وتعزيز مشاركاته في المنطقة، مشيراً في كلمته الختامية لأهمية تفعيل مديات النقد الجمالي في اضاءة بنية المجتمع ، وتغليب الثقافة والفنون فيه على الانساق الاخرى ، لما تمتلكه من قدرات كبيرة لبناء جيل واعد مؤمن بالنقد يحرص على البناء والتجديد>

من جانبه شدد رئيس مجلس إدارة مجموعة(فونيم) للثقافة والفنون، أحمد جمعة البهادلي , على ضرورة تفعيل الإتحاد عبر تسجيله في القنوات الرسمية ليكون نافذةً فعالة تجمع خطاب النقاد الجماليين العرب ، وتنمّي قدرات النقاد المتدربين ، وتسعى لنشر جهودهم الفكرية الرصينة ، وأشار إلى فاعلية (بغداد) بوصفها حاضنةً للعلم والثقافة والفنون تاريخيا .

واشار البيان الختامي للدورة ان الاتحاد نافذةً حقيقيةً ووجهةً جادةً لتصحيح كثيرٍ من الممارسات المغلوطة في الثقافة النقدية وتطويرها والارتقاء بها ، عبر تحريك الراكد وكسر النمطي ، لتجديد الخطاب النقدي الجمالي المعاصر بما يوازي تحولات العصر الكبرى، بجمهورية العراق، واِتّخذ من العاصمة (بغداد) مقرا له،اضافة الى توحيد الجهود البحثيّة والمعرفيّة والإبداعيّة للنقاد الجماليين العرب في داخل الوطن العربي وخارجه ، وربط الجسور التواصلية والتكاملية فيما بينهم، وتسويقها في إطار استراتيجيات الحضارة العربيّة والإنسانيّة

وختم البيان بحرص المؤسسين لهذا الاتحاد على ان يكون منظّمةً تابعةً لجامعَة الدّوَلِ العَربيَّة لينضمَّ رسميا فيما بعد للاتِّحَادَاتِ العربيَّةِ المتخصصةِ العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية.

يذكر ان الهيئة التأسيسية لاتحاد النقاد الجماليين العرب تضم 270 ناقدا ومهتماً ، بينهم أعلام كبار في فضاء النقد الجمالي ،منهم الدكتور نجم حيدر ، و د.بلاسم محمد ، و د.إياد الحسيني ، و د.كاظم نوير ، و د.جواد الزيدي ، و د.محمد الكناني ، من جمهورية العراق، و د.طلال معلا من الجمهورية السورية العربية ، و د.عبد الله الثقفي من المملكة العربية السعودية ، و د.ياسر منجي ، و د.عمر غنيم من جمهورية مصر العربية، و د. فخرية اليحيائية من سلطنة عمان.