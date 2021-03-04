فولفو السويدية تقرر احداث نقلة نوعية في تصميم سياراتها

المستقلة /-قررت شركة فولفو هذا العام إحداث نقلة نوعية في تصميم سياراتها، وأعلنت عن عدة مركبات جديدة أبرزها C40 التي أتت بمواصفات متقدمة وشكل مميز جدا.

وتبعا للخبراء في الشركة فإن المركبة الجديدة صممت لتكون سيارة كروس أوفر عائلية وتلبي تطلعات فئة الشباب بنفس الوقت، ففضلا عن تصميمها المميز فإن حجمها أكبر من مركبات C30 الشهيرة وأصغر من مركبات C70 بقليل، وتتمتع بنفس الوقت بقدرات مركبات XC40.

ويأتي التصميم الخارجي لهذه السيارة شبيها بعض الشيء بتصميم سيارات X6 من بي إم دبليو، لكنه ينفرد بشكل فريد للمصابيح الأمامية التي جهزت بوحدات إضاءة داخلية متحركة، فضلا عن شكل منظومة المصابيح الخلفية، وتصميم الأجنحة الهوائية الصغيرة التي ثبتت على خلفية السقف والجنح الهوائي الذي وضع على باب صندوق الأمتعة الخلفي، حيث منحتها هذه الملحقات مظهرا رياضيا يوحي بالقوة.

وحصلت هذه المركبة أيضا على أنظمة مولتيميديا متطورة تعمل مع نظام Android Automotive OS قابل للتحديث، وشاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية وأداة لعرض صور منظومات تحديد المواقع، فضلا عن شاشة عمودية في منتصف واجهة القيادة يمكن التحكم من خلالها بأنظمة الصوت والقيادة ومراقبة محيط الهيكل عبر الكاميرات.

وإضافة إلى الكاميرات وحساسات المسافة الأمامية والخلفية جهزت السيارة بأنظمة أمان متطورة مثل نظام الفرملة التلقائي في الحالات الحرجة، ونظام الحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، ودعمتها فولفو بزوج من المحركات الكهربائية التي تولّد عزما يعادل 408 أحصنة، وبطارية تكفيها لقطع مسافة 420 كلم بالشحنة الواحدة.

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