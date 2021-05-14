فوضى داخلية.. إسرائيل تسعى لإنهاء القتال في غزة

المستقلة /- أفادت صحيفة “هآرتس” بأن الجيش الإسرائيلي بانتظار أمر بإنهاء العمليات القتالية في قطاع غزة بأسرع ما يمكن، حيث تخشى إسرائيل خروج المواجهات بين اليهود والعرب في الداخل عن السيطرة.

وحسب الصحيفة، فإن الجيش ينتظر أوامر من الحكومة بينما يستعد لتكثيف الغارات على غزة قبل إنهاء العمليات.

وكتبت الصحيفة تقول إن كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين توصلوا إلى الاستنتاج بأن الاحتجاجات في اللد وبات يام وعكا وغيرها من المدن تمثل تهديدا أمنيا لا يقل خطورة عن القتال في غزة.

وعلى الرغم من أن إسرائيل قد رفضت بعض المقترحات بشأن الوساطة للتوصل إلى هدنة حتى الآن، تشير المصادر إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد تعيد النظر في هذا الأمر بسبب الاحتجاجات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.