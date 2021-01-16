فوز وخسارتان للعرب في ثالث أيام مونديال اليد

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(المستقلة) شهد اليوم الثالث لبطولة كأس العالم لكرة اليد خسارتين عربيتين، وانتصار وحيد.

وخسر منتخب تونس بنتيجة 28-30 أمام بولندا في المجموعة الثانية، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل 17-17، قبل أن يتفوق المنتخب الأوروبي بنتيجة 13-11 في الشوط الثاني.

كذلك سقط منتخب البحرين أمام الدنمارك بنتيجة 34-20، بعدما انتهى الشوط الأول بتقدم حامل اللقب 19-10، ثم كرر تفوقه في الشوط الثاني 15-10.

وحقق منتخب قطر الفوز العربي الوحيد بانتصاره 30-25 على منتخب أنجولا في منافسات المجموعة الثالثة، حيث تقدم 14-13 في الشوط الأول، ووسع الفارق في الشوط الثاني بتفوقه 16-12.

 

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