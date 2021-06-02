فوز لبنان بمسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات

المستقلة/- فاز مشروع شبكة الثقافة والفنون العربية من لبنان بمسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2021 ضمن فئة التنوع الثقافي والهوية والتنوع اللغوي والمحتوى المحلي، مع مشاريع من روندا وبنغلادش والهند واستراليا كأفضل خمس مشاريع على مستوى العالم من بين 1270 من المشاريع المقدَّمة من مختلف دول العالم.

و تم ترشيح 360 مشروعاً؛ 20 في كل فئة من فئات خط العمل الـ18 التابعة للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، وقد فازت المشاريع الخمسة من ضمن التصويت عبر الإنترنت ب 1.3 مليون صوت ، ونالت روندا المرتبة الأولى .

وتقوم شبكة الثقافة والفنون العربية على التشبيك والتعاون، ودعم الإبداع وتشجيع التبادل والمنح للأعمال الإبداعية وتحسين السياسات الداعمة للثقافة والفنون، وتفعيل دور الفن والثقافة في تغيير المجتمعات عبر التعبير الحر في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وتهدف الشبكة التي يتم العمل عليها حالياً على تنظيم الجلسات والندوات الأسبوعية عبر الإنترنت ونشر الأعمال والفعاليات والمنح الفنية والثقافية، وإعداد البرامج الفنية عبر موقع راديو اون لاين منصة إلكترونية مفتوحة للجميع، وإقامة الورش التدريبية الفنية المختلفة، وإصدار جريدة إلكترونية شهرية لتسليط الضوء على المشهد الثقافي والشراكة في تنظيم المهرجانات الناشئة حديثا .

وقال مؤسس «المسرح الوطني المجاني» الممثل والمخرج قاسم اسطنبولي إننا «محكمون بالأمل ومتمسكون بالحب رغم كل الظروف الصعبة التي يعانيها بلدنا والبشرية». وأضاف «أنّ فكرة شبكة الثقافة والفنون العربية جاءت نتيجة أزمة جائحة كورونا التي جعلتنا نفكر سوياُ بالتلاقي والتضامن الثقافي من أجل استمرار الحركة الثقافة والفنية والبحث سوياً عن الحلول المناسبة للأزمات التي تواجهنا خلال المرحلة الحالية ” .

يُذكر أنّ مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات تفتح أمام جميع أصحاب المصلحة: الحكومات والشركات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والهيئات الأكاديمية وغيرها.

وتشمل المسابقة 18 فئة ترتبط ارتباطاً مباشراً بخطوط العمل التي أقرّتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات.