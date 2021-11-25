فوز لبنان بجائزة الإنجاز بين الثقافات في فيينا وقاسم إسطنبولي يتسلم الجائزة في صور

المستقلة/- في إنجاز مهم للبنان على مستوى العالم وبرغم كل الظروف الصعبة تسلم مؤسس المسرح الوطني اللبناني الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي جائزة الإنجاز بين الثقافات التي تمنحها وزارة الفيدرالية النمساوية للشؤون الأوروبية والدولية، في حضور سفير النمسا في لبنان رينيه بول إمري، وذلك من خلال مشروع شبكة الثقافة والفنون العربية (آكان) الذي حصل على الجائزة من بين 1300 مشروع من 87 دولة.

وتقوم شبكة الثقافة والفنون العربية (آكان) وهي مؤسسة مستقلة غير ربحية تأسست عام 2020 خلال أزمة جائحة كورونا بمبادرة من جمعية تيرو للفنون وناشطين ثقافيين بهدف تشبيك الأفراد والمؤسسات الثقافية والفنية، من أجل التضامن الثقافي وفتح صلة وصل وقنوات لتبادل الأحداث والمهرجانات والخبرات والتجارب في المنطقة العربية والشرق الأوسط والعالم ،وتهدف الشبكة الى دعم الإبداع وتشجيع التبادل، والضغط لتحسين السياسات الداعمة للثقافة والفنون، وتفعيل دور الفن والثقافة في تغيير المجتمعات عبر التعبير الحُر وتنظيم الجلسات والندوات الأسبوعية عبر الإنترنت ونشر الأعمال والفعاليات والمنح الفنية، وتضم الشبكة أكثر من 537 عضواً من 43 دولة.

وتهدف جمعية تيرو للفنون التي يقودها الشباب والمتطوعين إلى إنشاء مساحات ثقافية حرة ومستقلة في لبنان من خلال إعادة تأهيل سينما الحمرا وسينما ستارز في النبطية وسينما ريفولي في مدينة صور والتي تحولت الى المسرح الوطني اللبناني كأول مسرح وسينما مجانية في لبنان، وإقامة الورش والتدريب الفني للأطفال والشباب، وإعادة فتح وتأهيل المساحات الثقافية وتنظيم المهرجانات والأنشطة والمعارض الفنية ،وتقوم على برمجة العروض السينمائية الفنية والتعليمية للأطفال والشباب، وعلى نسج شبكات تبادلية مع مهرجانات دولية وفتح فرصة للمخرجين الشباب لعرض أفلامهم وتعريف الجمهور بتاريخ السينما والعروض المحلية والعالمية، ومن المھرجانات التي أسستها مھرجان لبنان المسرحي الدولي، مھرجان شوف لبنان بالسينما الجوالة، مھرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي، مھرجان صور الموسيقي الدولي، مھرجان تیرو الفني الدولي، مھرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة ، مهرجان صور الدولي للفنون التشكيلية ، مهرجان أيام صور الثقافية،مهرجان لبنان المسرحي لمونودراما المرأة، ومهرجان لبنان المسرحي للرقص المعاصر .