فوزي محمد: العراق يحتاج تذليل عقبات التنمية

المستقلة..طالب المختص بالشان الاقتصادي فوزي محمد احمد تذليل عقبات التنمية في جميع القطاعات، لاسيما البناء والانشاءات التي تكون بتماس مباشر مع حياة المواطنين، وفي ظل الحاجة الماسة الى مجمعات سكنية وبنى تحتية للمدن القائمة وغيرها من المشاريع المهمة.

واشار محمد الى اهمية النهوض بجميع مفاصل العمل، والتوجه لخلق شركات المتخصصة والتي لها القدرة على تنفيذ المشاريع النوعية في القطاعين العام والخاص، لافتا الى ان المتتبع لواقع تنفيذ المشاريع يجد هناك تعاون كبير بين القطاعين في اتمام مختلف المشاريع، حيث تتجه الشركات العامة للاعتماد على جهود شركات القطاع الخاصة بتفيذ اجزاء تكميلية واحيانا مهمة في اغلب المشاريع.

واوضح ان ميدان العمل في البلد واسع ويفوق التصورات، ويحتاج الى كفاءات متخصصة محلية ودولية تحتاج الى تهيئة بيئة ملائمة للعمل، حيث تتطلب المرحلة المقبلة اختصار اغلب الحلقات الروتينية التي تاخر الحصول على اراضي للمشاريع وهذا التوجه لابد ان يكون في مقدمة الامور التي يجب ان تعالج.