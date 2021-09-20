فوربس العالمية تختار شخصية مغربية مؤثرة

المستقلة/- أختارت مجلة ( فوربس العالمية ) مصمم و عارض الازياء المغربي يوسف شريبة كأكثر شخصية مؤثرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي و المجتمع عموماً .

شريبة أكد أن ثمة نماذج من صنع الخيال في عالم الانترنت و السوشيل ميديا و اخرى حقيقية و مؤثرة و فعالة و لها أثرها الايجابي .

وأشار الى اعتزازه بأختيار ( فوربس ) له ، مبينا أن الدور الذي لعبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم يبق محصوراً ضمن النطاق المحلي بل تجاوزت دول كثيرة حول العالم حتى اصبحت حديث الاعلام الغربي .