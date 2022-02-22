فوائد مذهلة لخل التفاح

المستقلة /- خل التفاح من العلاجات المنزلية الشهيرة، ويدعي الكثير من الأشخاص أنه يمكن أن يخفف مجموعة واسعة من الشكاوى الصحية في وقت قليل.

خل التفاح له خصائص صحية مختلفة، بما في ذلك التأثيرات المضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة.

علاوة على ذلك، تشير الدلائل إلى أنه يمكن أن يقدم فوائد صحية، مثل:

يساعد على فقدان الوزن
تقليل الكوليسترول
خفض مستويات السكر في الدم
تحسين أعراض مرض السكري

فوائد خل التفاح
المادة الرئيسية في خل التفاح – حمض الأسيتيك – يمكن أن تقتل البكتيريا الضارة أو تمنعها من التكاثر، له تاريخ في الاستخدام كمطهر و مادة حافظة طبيعية.

أظهر خل التفاح نتائج واعدة في تحسين حساسية الأنسولين والمساعدة في خفض استجابات سكر الدم بعد الوجبات.

تشير الدراسات إلى أن خل التفاح يمكن أن يزيد من الشعور بالامتلاء ويساعدك على تناول سعرات حرارية أقل ، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن.

أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الخل يمكن أن يقلل الدهون الثلاثية في الدم والكوليسترول وضغط الدم، ومع ذلك، لا يوجد دليل قوي على أنه يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب لدى البشر.

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