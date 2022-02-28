فوائد مذهلة لأوراق الغار.. تعرفوا عليها

المستقلة /- أوراق الغار هو نوع من التوابل يستخدم عادة لتذوق الحساء وأطباق اللحوم نظرًا لنكهته العشبية الخفيفة.

تزيد أوراق الغار من كمية الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة في الطبق، وإليكم فوائد أوراق الغار.

1- صحة الجهاز المناعي

تعتبر أوراق الغار مصدرًا جيدًا لفيتامين أ وفيتامين ب 6 وفيتامين سي، ومن المعروف أن هذه الفيتامينات تدعم نظام المناعة الصحي .

2- مساعدات الجهاز الهضمي

يمكن أن يساعد شاي أوراق الغار في تخفيف نوبات اضطراب المعدة، يعتبر الشاي أيضًا عطريًا جدًا ، مما قد يساعد في تخفيف ضغط الجيوب الأنفية أو انسداد الأنف.

3- يقلل من عوامل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

أظهرت إحدى الدراسات أن تناول 1 إلى 2 جرام من أوراق الغار يوميًا لمدة ثلاثين يومًا ساعد في تقليل خطر الإصابة بالنوع 2 من مرض السكري وأمراض القلب.