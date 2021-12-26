فوائد لا تصدق لعصير البقدونس منها إنقاص الوزن

فوائد لا تصدق لعصير البقدونس منها إنقاص الوزن

المستقلة /- يعد البقدونس من النباتات الضرورية في كل مطبخ، لأنه يُكسب الأطباق طعماً شهياً ونكهة مختلفة، ولاحتوائه على خواص علاجية لعدة أمراض، منها أمراض القلب والكليتين، والجهاز الهضمي وأمراض النساء، كما أنه غني بمضادات الأكسدة، والمضادة للبكتيريا والالتهابات.

لهذا فإن عصير البقدونس، يعد من المشروبات المفيدة والمنقية للجسم من السموم، إضافة إلى خصائصه العلاجية الكثيرة:

– كوب من عصير البقدونس ينقي الكليتين من السموم، ويقي المثانة من العدوى.

– تقوية جهاز المناعة، والذي يمكن الجسم من مقاومة العدوى البكتيرية التي قد تهاجمه.

– يحسن عصير البقدونس الهضم، ويمنع تكوّن الغازات الحمضية التي تسبب حرقة المعدة.

– يحتوي عصير البقدونس على الكلوروفيل والفيتامينات والمكملات الغذائية الأساسية التي تطهر وتنقي الدم، ويمنع تكون السموم في الدم مرة أخرى، كما يمنع رائحة الفم الكريهة.

– عصير البقدونس المضاف إليه قطرات الليمون الحامض يساعد في فقدان الوزن الزائد من خلال قدرته على حرق الدهون، وشرب الخليط لمدة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع تعطي نتائج مذهلة في خفض الوزن.