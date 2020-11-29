فوائد قشر الرمان لحل مشاكل الأسنان

المستقلة /-تمتلك قشور الرمان فوائد عديدة، منها منع مشاكل الأسنان وتحسين نظافة الفم، وقدرتها على منع رائحة الفم الكريهة والتهاب اللثة ولوحة الأسنان ، إليك الطريقة التي يجب أن تشكل بها قشور الرمان جزءًا لا يتجزأ من خزانة الأدوية الخاصة بك، وفق موقع “بولد سكاي” الهندي.

كشفت دراسة نشرتها مجلة “”Alternative Medicine Review عن فوائد غسل الفم بغسول الفم المصنوع من قشر الرمان لأكثر من دقيقة، ومساهمته في التقليل من عدد وحدات تكوين مستعمرات بكتيريا البلاك بنسبة 84٪ علاوة على ذلك ، فهو يعمل أيضًا كعامل قوي مضاد للالتهابات ، مما يقلل الالتهاب في حالة تورم اللثة، وبالتالي يخلصك من أمراض اللثة

– رائحة الفم الكريهة:

للتخلص من رائحة الفم الكريهة ، أضيفي ملعقة صغيرة من مسحوق قشر الرمان المجفف بالشمس إلى كوب من الماء واخلطي جيدًا. تغرغر بهذا المحلول أول شيء في الصباح

– أمراض اللثة:

إذا كنت عرضة للإصابة بأمراض اللثة أو التهاب اللثة ، قم بتدليك المنطقة المصابة بمسحوق قشر الرمان الجاف قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة. اتركيه لمدة 10-15 دقيقة قبل شطفه بالماء. افعل ذلك بشكل متكرر لمنع التهاب اللثة أو نزيفها .

– ترسبات الأسنان:

كل ما عليك فعله للتعامل مع طبقة البلاك هو شطف فمك بمحلول قشر الرمان في الصباح الباكر. افعل ذلك لمدة دقيقة على الأقل ثم اغسل أسنانك لمقاومة الترسبات السنية بشكل طبيعي.