فوائد عظيمة لشرب الشاي قد يمنع إصابتك بهذا المرض

المستقلة /أكد علماء أن شرب ​الشاي​ قد يساعد على الوقاية من ​مرض السكري​ من النوع 2، عن طريق تخفيض مستويات السكر في الدم.

ووجدت ال​دراسة​ الحديثة أن هنالك نقصاً حاداً في كمية الغلوكوز عند ​البالغين​ بعد شربهم الشاي، حيث يعتقد الباحثون أن مركب البوليفينول “متعدد الفينول” الداخل في تركيب الشاي، يمنع امتصاص السكر.

ودرس الباحثون آثار شرب الشاي على 24 مشاركاً، حيث كان لدى نصفهم مستويات سكر طبيعة في الدم، بينما تم تشخيص الآخرين بوجود مستويات أعلى من السكر.

وطُلب من المجموعتين، تجنب أي عمل مجهد، وتناول ​الطعام​ بشكل معتدل، قبل يوم من الاختبار، حيث تم إعطائهم نفس الوجبة “خفيفة السكر”، من أجل تطبيق الدراسة التي نُشرت في مجلة Asia Pacific Journal.

وقام الباحثون بأخذ عينات الدم من المشاركين، وقُدم لهم مشروب سكري يحوي جرعة عالية أو منخفضة من مركب بوليفينول الشاي، هذا وأُخذت عينات أخرى من الدم بعد حوالي 30 و60 و90 و120 دقيقة.

ولوحظ انخفاض كبير في مستويات السكر في الدم، لدى المتطوعين الذين شربوا الشاي، فيما لم يجد الباحثون أي فروقات تذكر بين مستويات ​الأنسولين​ لدى المتطوعين، في أي مرحلة من مراحل الدراسة.

ويعمل هرمون الأنسولين على تخزين النسبة الزائدة من السكر في الدم. وتشكل استجابة الأنسولين الضعيفة، إحدى السمات المميزة لمرحلة ما قبل السكري، حيث ترتفع مستويات السكر بشكل ملحوظ، ولكن لا تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2.