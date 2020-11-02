فوائد عديدة للمشي يوميا تعود على جسمك وصحة قلبك

فوائد عديدة للمشي يوميا تعود على جسمك وصحة قلبك

المستقلة /- يبدو أن اتباع روتين للمشي كل يوم أمر في غاية المتعة والروعة، علاوة على ذلك، فإن هذا الأمر يعود بالعديد من الفوائد المذهلة لصحة الجسم بشكل عام.

نشر موقع ” إيت ذيس” الطبي تقريرا صحيا يتحدث عن الفوائد العديدة، وماذا يحصل للجسم عند المشي كل يوم.

وتشمل هذه الفوائد التي تضمنها التقرير ما يلي:

يحسن الصحة العقلية:

تقول الدراسات إن الحصول على جدول منتظم للمشي يوميا يمكن أن يكون مفيدا لصحتك ليست فقط الجسدية، وإنما العقلية أيضا.

إذ أن المشي يحفز الشعور بالنشاط، ويفرز الجسم هرمون السعادة “الإندورفين” بشكل طبيعي أيضا، مما يجعلك تبدأ يومك مبتهجا ومسرورا.

يساعد في الحفاظ على الوزن:

إذا كان هدفك هو الحفاظ على وزنك والبقاء بصحة جيدة، فإن ممارسة المشي يوميا يساعدك بهذا الأمر، خاصةً إذا قمت بالخطوات الصحيحة في اليوم.

أظهرت البيانات أن هناك فوائد للصحة والعافية بشكل عام إذا كان بإمكانك الحصول على 10.000 خطوة يوميا، وهذا يعادل نحو 5 أميال من المسافة، يمكنك ارتداء عداد الخطى وقياس خطواتك.

وإن كنت ترغب بفقدان المزيد من الوزن، زد عدد خطواتك يوميا.

يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض:

ممارسة المشي بانتظام لا تساعد في الحفاظ على وزن صحي فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضا في منع الإصابة بالأمراض، وإدارة الحالات المختلفة، بما في ذلك أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري من النوع 2.

يعزز صحة العظام والعضلات:

يساعد المشي أيضا في الحفاظ على قوة العظام والعضلات، وهو أمر مهم جدا خاصة مع التقدم في العمر، إذ أنه التمرين الذي يوصى به للأشخاص الذين هم فوق 60 عاما، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من إعاقات مختلفة