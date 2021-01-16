المستقلة / ترتبط قلة النوم بالعديد من النتائج السلبية على الصحة البدنية والعقلية. في الواقع ، تُعتبر مشكلة صحية عامة عالمية كبرى، نتيجة لذلك ، يبحث الكثير من الناس عن علاجات منزلية بسيطة لتحسين نوعية أنماط نومهم، يُعد فوائد شرب الحليب قبل النوم تقليدًا تم تناقله عبر الأجيال كطريقة لتنمية الاسترخاء وتخفيف القلق وتسهيل نوم أكثر راحة ليلاً.

فوائد شرب الحليب قبل النوم للجسم:

النوم بشكل أسرع: قد يساعد بعض الناس على النوم بشكل أسرع أظهرت مجموعة من الدراسات التي أجريت على الحيوانات الصغيرة والبشر أن تناول منتجات الألبان مثل الحليب والجبن قبل النوم قد يساعد بعض الأشخاص في الحصول على نوم أكثر راحة ليلاً ، على الرغم من أن السبب وراء عدم وضوح ذلك، يتفق معظم الخبراء على أن إمكانات الحليب المعززة للنوم مرتبطة على الأرجح بمركبات كيميائية معينة أو بالتأثيرات النفسية لروتين النوم المهدئ أو ربما مزيج من الاثنين.

يعزز دورة النوم الصحية: قد تساعدك مركبات معينة في الحليب”خاصة التريبتوفان والميلاتونين” على النوم، التربتوفان هو حمض أميني موجود في مجموعة متنوعة من الأطعمة التي تحتوي على البروتين. يلعب دورًا مهمًا في إنتاج الناقل العصبي المعروف باسم السيروتونين، إذ يعزز السيروتونين الحالة المزاجية ويساعد على الاسترخاء ، ويعمل كمقدمة في إنتاج هرمون الميلاتونين.

التأثير النفسي: يعتقد بعض الخبراء أن الدور المحتمل للحليب كوسيلة مساعدة على النوم لا علاقة له بملفه الغذائي وأنه بدلاً من ذلك يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتأثير النفسي لطقوس النوم المهدئة.

فوائد شرب الحليب قبل النوم للوجه:

يجعل البشرة أكثر نضارة ومشرقة.

يحتوي الأحماض الأمينيّة التي تحمي البشرة من أشعّة الشمس الحارقة.

يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تقشير البشرة الجافة، مما يجدد خلاياها.

ينظّف البشرة من الشوائب، وهذا ينعكس على نعومتها ونضارتها؛ وهنا نقصد الاستخدام الموضعي له، لذا نلاحظ أنه مفيد لإزالة المكياج.

يحدّ من ظهور التّجاعيد والخطوط الدّقيقة، التي تظهر نتيجة جفاف البشرة.

يرطّب البشرة، ويخلّصها هي والشفتين من جفافهما.

يعالج حبّ الشباب والندبات الناتجة عنه؛ وذلك لاحتوائه على الفيتامينات المهمّة التي تساهم في التخلّص منه.

يفتّح لون البشرة ويوحّدها ويخلّصها من البقع الدّاكنة الناتجة عن الأوساخ، والتلوّث، ونمط الحياة غير الصحيّ، والطعام.

فوائد شرب الحليب قبل النوم للشعر:

لشرب الحليب قبل النوم فوائد عديدة للشعر ومنها:

معالجة جفاف وخشونة الشعر: شرب كوب واحد من الحليب يومياً قبل النوم يضمن لكِ الحصول على شعر طري وناعم، فالحليب هو مُغذي رائع لفروة الراس، يعمل الحليب على تغذية فروة الراس مما يجعل الشعر ينمو ناعماً وقوياً.

زيادة لمعان الشعر: يساعد شرب الحليب قبل النوم على زيادة لمعان الشعر بشكل طبيعي، وهي نتيجة متوقعة لأنه يعمل على زيادة نعومة الشعر.

يقلل من تساقط الشعر: كما ذكرنا دور الحليب في تغذية الشعر نذكر نتيجة هذه التغذية، فتغذية الشعر تعني الحصول على شعر قوي بداية من فروة الراس، والذي بدوره يمنع حدوث تساقط الشعر والذي يُعد المشكلة الكبرى التي تواجه جميع النساء.

علاج الثعلبة: يوجد حمض أميني يُسمى الجلوتامين، هذا الحمض له نتائج مذهلة في زيادة معدل نمو الشعر، يأتي هذا بسبب عمله كمحفز لفروة الراس، فغن نظرتِ إلى اغلب منتجات الشعر تجدين هذا الحمض كجزء من المكونات، ولما تشترين هذه المكونات بالثير من الأموال وأنت يُمكنك شرب الحليب؟ فهو يحتوي على كميات كبيرة من الجلوتامين الرائع للشعر.

الحليب قبل النوم هو خير مرطب للشعر: شرب كوب من الحليب قبل النوم يساعد على الحصول على شعرٍ رطب، يُمكنكِ إضافة الحليب لمنتجات العناية بالشعر الخاصة بكِ للحصول على نتيجة أفضل وأسرع، سوف تلاحظين الفرق في خلال أيام من شربة ووضعه على الشعر مباشرةً.

فوائد شرب الحليب قبل النوم لزيادة الوزن:

زيادة السعرات الحرارية: يعد الحليب مصدراً جيداً للسعرات الحرارية المفيدة، فهو يمد الجسم بطاقة كبيرة بسبب محتواه العالي من السعرات الحرارية، الأمر الضروري لكل من يريد أن يزيد من وزنه، خاصةً قبل النوم.

مصدر غني بالبروتين: من الضروري أن تكون زيادة الوزن صحية، مع التركيز على البروتين، وهنا يساعد على اكتساب عضلات مفيدة للجسم بدل الدهون الضارة، يوفر الحليب نسبة ممتازة من البروتين في الكوب الواحد.

المغذيات: الحليب مصدر عالي للمغذيات ما بين بروتينات وفيتامينات وغيرها، لذا من الضروري التركيز على الحليب في هذه الفترة ليساعد الجسم على اكتساب وزن صحي.

فوائد شرب الحليب قبل النوم للكبار:

يوفر الحليب فوائد عديدة للجسم كما ذكرنا بالبند الأول، وهي ضرورية للجميع في مختلف الأعمار، ولكن عند التقدم بالسن سيكون لديكِ حاجة أكبر لبعض المغذيات التي يعتبر الحليب مصدر ممتاز لها:

صحة العظام: مع التقدم في السن تضعف العظام باستمرار، ويحتاج الإنسان إلى تعويض الكالسيوم في الجسم للاهتمام بها، ويزداد الأمر سوءاً عند النساء بسبب الهرونات التي تؤثر على صحة العظام وتسبب الإصابة بمرض هشاشة العظام، لذا من الضروري اعتماد شرب الحليب لتعويض الجسم.

البروتين: البروتين أساسي لكل الجسم، ولأن الإنسان يفقد جزء كبير من عضلاته وتبدأ بالضعف أكثر مع التقدم في السن، فإن البروتين وهو اللبنة الأساسية لها يمثل أهم عنصر يجب التركيز عليه لتعويض العضلات.

المغذيات: يحتاج المتقدمين بالسن إلى تناول كافة المغذيات، فهم أكثر عرضة لمشاكل نقص الفيتامينات والمعادن، كما أنها تؤثر بشكل كبير على صحتهم.

فوائد شرب الحليب قبل النوم للحامل:

الكالسيوم: يعتبر الحليب مصدر غني لتعويض نقص الكالسيوم للحامل، والذي يؤثر عليها بشكل كبير بسبب معاناتها من نقصانه بشكل أكبر في فترة الحمل.

مصدر غني بالبروتين: يعد البروتين عنصرًا غذائيًا أساسيًا في أي مرحلة من مراحل الحياة ، ولكنه مهم بشكل خاص أثناء الحمل. يعتمد الجنين النامي بشكل كبير على البروتين لبناء خلايا جديدة صحية. نظرًا لأن الجنين ينمو بأسرع ما يمكن خلال الثلث الثاني والثالث من الحمل ، فإن احتياجات البروتين تكون أعلى في المراحل المتأخرة من الحمل.

فيتامين د: يسير فيتامين د جنبًا إلى جنب مع الكالسيوم لأنه بدونه لن تكون قادرًا على امتصاص كميات كافية من المعدن. يعمل هذان العنصران المغذيان معًا على الحفاظ على قوة عظامك ، خاصة أثناء الحمل. يلعب فيتامين (د) أيضًا دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي ، مما يساعد على درء العدوى والحفاظ على سلامتك أنت وطفلك. يساهم الحصول على كميات كافية من فيتامين د أيضًا في الحصول على وزن صحي عند الولادة.

حمض الدوكوساهيكسانويك: هو أحد أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساهم في الصحة والتطور السليم لعيني ودماغ طفلك. عندما تكونين حاملاً ، تحتاجين إلى 200 ملليجرام على الأقل يوميًا من DHA والذي غالبًا ما يُترك خارج فيتامينات ما قبل الولادة.