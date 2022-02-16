المستقلة /- الكولاجين عنصر أساسي في الجسم، فهو بروتين بنيوي يساهم في بناء العظام، الأسنان، العضلات، الجلد وجميع الأنسجة الضامة في الجسم. يعتبر أكثر البروتينات وفرة في الجسم، ويشكّل أكثر من ثلث البروتين الكلي في الجسم.

شراب الكولاجين غني بعناصر هامة مثل الجلايسين، البرولين، الهيدروكسي برولين والأحماض الأمينية التي تساعد الجسم على إنتاج الكولاجين الجديد. ينتج جسم الإنسان الكولاجين بانتظام، ولكن يتباطأ الإنتاج مع تقدّم العمر. يعزّز الكولاجين من مرونة الجسم، يربط العضلات بالعظام، يحمي الأعضاء، كما يدعم المفاصل والأوتار حسبما تؤكد اختصاصية التغذية ميرنا الفتى، وتتابع متحدثة عن فوائد شراب الكولاجين للنساء في الآتي:

فوائد صحية منوّعة لشراب الكولاجين

تراجع الكولاجين في الجسم يتسبّب في ظهور التجاعيد، ترهّل الجلد وألم المفاصل. هناك بعض العادات اليومية التي قد تتسبّب في توقف إنتاج الكولاجين من بينها التدخين، التعرّض للشمس، والأنظمة الغذائية غير الصحية مثل كثرة استهلاك السكريات. يمكن إمداد الجسم بمكمّلات غذائية لتعويض نقص الكولاجين، ومن بينها شراب الكولاجين، ويستخلص بشكل رئيسي من مصادر بحرية، من البقر والدجاج. الكولاجين يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، لأنه يوفّر بنية للأوعية الدموية التي تنقل الدم من القلب إلى بقية الجسم. يساعد على تسريع الأيض، وبالتالي قد يكون له فوائد في خسارة الوزن. وهو مفيد جداً في تنشيط الدورة لدموية للجسم.

فوائد شراب الكولاجين وآلام المفاصل

مع تقدّم العمر يتضعُف الغضاريف الواقعة بين المفاصل، فتبدأ النساء بالإحساس بألم في المفاصل. من الممكن أن يساعد تناول كمية من الكولاجين في تخفيف هذه الآلام، وأعراض التهاب المفاصل.

فوائد شراب الكولاجين وشيخوخة الجلد

من أكثر فوائد شراب الكولاجين المعروفة قدرته على تعزيز حيوية البشرة عن طريق توفير مرونة الجلد، مما يساعد على الظهور بمظهر أكثر شباباً وصحة. كون إنتاج الكولاجين يتراجع في الجسم، مما يساعد على بدء ظهور التجاعيد الرفيعة، وترهّل الجلد وجفافه. أظهرت النتائج أن النساء اللاتي تناولن الكولاجين ظهر لديهن مرونة في الجلد في غضون 4 أسابيع وانخفاضاً كبيراً في التجاعيد بعد 8 أسابيع فقط.

فوائد شراب الكولاجين وبناء العضلات وحرق الدهون

يعتبر الكولاجين أحد المكوّنات الرئيسية للأنسجة العضلية، لذا فإنَّ له تأثيراً كبيراً عندما يتعلّق الأمر ببناء كتلة العضلات. يحتوي على كمية مركّزة من الجلايسين، وهو حمض أميني يشارك في تركيب الكرياتين، لذا يمكنه أن يزوّد العضلات بالوقود اللازم خلال التمارين الرياضية.

فوائد شراب الكولاجين والسيلوليت

بالإضافة إلى الحفاظ على بشرة صحية ومتوهّجة، يساعد الكولاجين أيضاً على تحسين مظهر السيلوليت الذي يظهر عندما ترتفع طبقة الدهون تحت الجلد ضد النسيج الضام، وهذا ما يؤدي إلى ظهور مدموج أو متكتّل على الجلد. وقد أظهرت النتائج أن من تناولن الكولاجين قد حدث لديهن تحسّن واضح في نسيج الجلد.

فوائد شراب الكولاجين والجهاز الهضمي

يوجد الكولاجين بصورة طبيعية في النسيج الضام للأمعاء، ويمكنه أن يساعد في دعم وتعزيز بطانة الحماية في الجهاز الهضمي، لذا يمكن القول بأن زيادة كمية الكولاجين يمكنها المساعدة في بناء الأنسجة التي تبطّن الجهاز الهضمي وتعزّز من صحة الأمعاء.

فوائد شراب الكولاجين والنوم بشكل أفضل

يساعد الجلايسين وهو أحد الأحماض الأمينية الموجودة في الكولاجين على النوم بشكل أفضل وأعمق، فعنصر الجلايسين بمثابة ناقل عصبي مثبط، أي أنه مهدّئ للجهاز العصبي. وجدت إحدى الدراسات أن النساء اللواتي تعانين من اضطرابات في النوم قد نمن بشكل أسرع وأعمق، عندما تناولن الجلايسين قبل النوم. تساعد المكمّلات الكولاجينية على تحسين التئام الجروح، والحدّ من التهاب الجسم. يمكن لهذه المكمّلات أيضاً تحسين الأعراض المرتبطة بهشاشة العظام، وكذلك تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. الكولاجين يخفّض أيضاً نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول. تابعي المزيد: فيروس كورونا: فصيلة الدم تلعب دوراً في الإصابة

فوائد شراب الكولاجين الجمالية

مشروب الكولاجين يحتوي على الفيتامينات مثل فيتامين C، البيوتين وعناصر غذائية أخرى تُضاف إليه أحياناً مثل حبوب القهوة الخضراء وحمض الهيالورونيك؛ هذا الأمر يجعل له فوائد متعدّدة على الصعيد الجمالي، منها: – علاج التجاعيد والخطوط الرفيعة في البشرة. – المساهمة في جعل الشفتين والخدود أكثر امتلاءً. – ترطيب البشرة، وبالتالي يجعلها تبدو أكثر انتعاشاً وشباباً. – جعل البشرة أكثر مرونة وليونة. – إزالة الهالات السودات حول العينين أو التخفيف منها. – علاج السيلوليت والتخفيف من تشققات الجلد. – تقوية الأظافر ومنع تكسّرها،- منع تساقط الشعر وزيادة نعومة الخصلات وكثافتها. أما أبرز المأكولات الغنية بالكولاجين فهي: الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 مثل التونة والسلمون، الصويا، الطماطم، الثوم، السبانخ والبروكلي.