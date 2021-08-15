المستقلة /- بذرة الكتان مصدر غني جداً بالدهون الصحية، ومضادات الأكسدة، والألياف، وتحتوي هذه البذور أيضا على البروتين و مركبات الليغنان lignans، وبعض الأحماض مثل حمض ألفا لينوليك الحمضي الدهني الأساسي، المعروف أيضًا باسم ALA أو الأوميجا 3.

ما هي فوائد بذور الكتان؟

يحتوي بذر الكتان على العديد من الألياف والدهون وغيرها التي تقلل من الاصابة بالعديد من الأمراض، وبحسب الكثير من الدراسات المتطورة التي قدمتها الجهات المتخصصة ما هي فوائد بذور الكتان ؟ القيم الغذائية في بذور الكتان قد تساعد في تقليل الإصابة بالعديد من الأمراض بحسب الكثير من الدراسات التي تمت على هذه البذور الرائعة، وقد تتوفر بذور الكتان بذور وزيوت ومسحوق وأقراص وكبسولات مكملات غذائية:

تخفيف الوزن

تحد أهم الفوائد التي يتمتع بها بذور الكتان هو العمل على تخفيف الوزن، وذلك لما يحتوي عليه من ألياف غذائية كما تحتوي على كمية منخفضة وليست بالكثيرة من الكربوهيدرات، من هنا اشتهرت في تخفيف الوزن، وتحتوي بذور الكتان على مادة صمغية، والتي عند نقعها بالماء واكلها تساعد على امتلاء المعدة وبالتالي الإحساس بالشبع وتقليل كمية الطعام المتناولة خلال اليوم.

ينصح بتناول المادة الصمغية مع الماء قبل وجبة الإفطار بنصف ساعة تقريباً، حيث أنها ستملأ المعدة وتساعد على الشعور بالشبع، وتقلل كمية الطعام المتناولة لاحقًا، ولكن يجب التحذير من بعض الأشياء هو أنه لا يستفيد من مضادات الأكسدة القوية التي تحتويها، يتم أحيانا تناولها على شكل حبوب وانا يتم تناولها مطحونة، تخفيف.

فقدان نسبة كبيرة من وزن الجسم هو أحد أدوار بذور الكتان دورها في تخفيف الوزن، وذلك لأنها غنية بالألياف الغذائية وتحتوي على كمية منخفضة من الكربوهيدرات، ومن هنا اشتهرت في تخفيف الوزن، كما تحتوي بذور الكتان على مادة صمغية، والتي عند نقعها بالماء واكلها تساعد على امتلاء المعدة وبالتالي الإحساس بالشبع وتقليل كمية الطعام المتناولة خلال اليوم. عادًة ما ينصح بتناولها قبل وجبة الطعام بنصف ساعة حيث أنها ستملأ المعدة وتساعد على الشعور بالشبع وتقلل كمية الطعام المتناولة لاحقًا، ولكن يجب الانتباه إلى أن الجسم لا يستفيد من مضادات الأكسدة القوية التي تحتويها، عندما يتم تناولها على شكل حبوب وإنما يجب أخذها مطحونة.

فوائد بذور الكتان لصحة القلب

تحتوي بذرة الكتان على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، وتعمل على دو مساعدة الدهون الى الوصول الى الدم، وبالتالي تساعد على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم، كما أنها تحتوي على الأوميجا 3 التي تساعد على الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، ومنع تصلب الشرايين، وتنظيم ضربات القلب، والوقاية من النوبات القلبية، والسكتات الدماغية.

فوائد بذور الكتان للوقاية من السرطان

تحتوي بذرة الكتان لي نسبة من مضادات الاكسدة وبعض الاحماض الامينية وبرتوينات هامة مثل الأوميجا 3، وهذه العناصر تساعد على الوقاية من خطر الإصابة بمرض السرطان، وخاصةً سرطان الثدي وسرطان البروستاتا، كما أنها تحتوي على الألياف التي تساعد القولون على إفراز مواد تعمل على حمايته من سرطان القولون.

علاج الإمساك

من أبرز فوائد بذور الكتان، استخدامها كمسهلات خفيفة وخاصة في حالات الإمساك، فمن الممكن تناولها من خلال إضافتها إلى الخبز والأرز والحبوب الكاملة مثل؛ حبوب الإفطار والسلطات واللبن.

تحسين حالات تضخم البروستاتا الحميد

اظهرت بعض الابحاث ان تناول كمية من 300 الي 600 مليغرام من المنتجات التي تحتوي على بذور الكتان بداخلها يومياً وذلك لمدة زمنية قد تصل الى 4 اشهر على الاقل يقلل من أعراض المسالك البولية المرتبطة بتضخم البروستاتا الحميد، ويحسّن من جودة الحياة.

فوائد بذر الكتان للجنس

تتعدد فوائد بذور الكتان ومن أهم الفوائد التي تحتوي عليها هو فوائده في زيادة قدرة الجنس لدى الرجال والنساء، هذه بعض الفوائد التي تمتيع بها وتختص الرجال:

علاج الاضطرابات الجنسية: يعالج بذور الكتان الاضطرابات الجنسبة ومن خلال بعض الدراسات اوضحت ان من يعاني من اضطرابات جنسبة من الرجال عليه تناول مواد غذائية تحتوي على بذور الكتان فهي قادرة على تخفيض نسبة الاضطرابات إلى ما يقارب من 40 %.

زيادة الرغبة الجنسية: يحتوي بذر الكتان على نسبة من هرمون التستوستيرون، وهو هرمون جنسي طبيعي معروف في جسم الإنسان والاستخدام المنتظم لبذر الكتان يساعد على زيادة هرمون التستوستيرون مما يؤدي إلى زيادة الرغبة الجنسية والخصائص الجنسية الأخرى للذكور.

زيادة القدرة الجنسية: من محتويات بذور الكتان هو الأحماض الدهنية التي ذكرناها من قبل والتي يمكنها زيادة القدرة الجنسية عند الرجال والتي تعتبر اللبنات الأساسية للهرمونات الجنسية.

تعزيز الخصوبة عند الرجال: يمل بذر الكتان على تعزيز الخصوبة لدى الرجال كما يمكنه زيادة الحيوانات المنوية حتى ولو بنسبة بسيطة، لذلك يعتبر زيت بذور الكتان من أفضل المكملات لتعزيز الخصوبة، كما انه يحتوي على L-Arginine وهو مفيد جدًا في تعزيز عدد الحيوانات المنوية وتعتبر زيوت بذور الكتان مفيدة في جعل الحيوانات المنوية صحية.

تحسين الأداء الجنسي: يعمل بذر الكتان على تحسين الأداء الجنسي وذلك عن طريق زيوت بذر الكتان التي تلعب دوراً كبيراً في زيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية وبالتالي تعزز الانتصاب وتزيد من القدرة الجنسية كما يمكنها أن تزيد من فترة او مدة الجماع الزمنية.

فوائد بذر الكتان للجنس للنساء

لا تقتصر فوائد بذور الكتان في الجنس لدى الرجال فقط ، بل يمكنها أن تفيد النساء ايضاً جنسياً:

يساهم زيت الكتان في تعزيز تدفق الدماء في الأعضاء التناسلية الأنثوية وهو ما يزيد من الإثارة خلال العلاقة الجنسية مثلما يفعل عند الرجال، كما يساهم في زيادة إفراز الهرمونات الأنثوية ما يجعل من السهل حدوث العلاقة الجنسية بدون آلام لدى المرأة.

فوائد بذر الكتان للنساء الحامل

يحتوي بذر الكتان على حمض اللينوليك أو حمض ألفا لينولينيك أو دهون أوميغا 3 المتعددة غير المشبعة، تلك الدهون مفيدة جدا للنساء في فترة الحمل، تساعد تلك الفيتامينات الهامة جسم المرأة كما تساعد في نمو الجنين بالشكل الصحي، خاصة خلال الأشهر الأولى من فترة الحمل، اول ثلاث اشهر على سبيل المثال، كما يمكن أن يساعد زيت بذر الكتان في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، وهو ما يجعله مفيد للنساء الحامل التي تعاني من مرض السكري.

بعض الفوائد الأخري لبذور الكتان:

غني بالفيتامينات والمعادن الضرورية لوظائف الأعصاب وعمليات الأيض.

عني بمعدن النحاس الذي يحتاجه الجسم للنمو والتطور.

يحتوي على حمض الكوماريك الذي يُعد من مضادات الأكسدة الأساسية في بذور الكتان.

مصدر للمركبات المضادة للالتهابات كون بذور الكتان تحتوي على حمض الفا-اللينولينيك التي تقلل من أعراض مرض الربو.

تقليل مستويات الكوليسترول.

تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة.