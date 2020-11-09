المستقلة /- تتعدد فوائد النسكافيه وخاصة للتنحيف وفوائده للذاكرة والتركيز وزيادة النشاط، بما لا ينفي أيضًا وجود بعض المخاطر الناجمة عن الإفراط في استهلاكه، وفق هيليث لاين.

فوائد النسكافيه للتنحيف

تعمل على تعزيز التمثيل الغذائي داخل الجسم بنسبة تتراوح بين 3 إلى 11 %، إلا أن تلك النسبة تقل مع الأسف كلما زاد وزن الجسم، مما يجعلها غير مجدية مع من يعانون السمنة.

تزيد من معدل الأدرينالين في الدم، مما يحفز الخلايا الدهنية على تكسير محتواها من الدهون، وانطلاقه في الدم على هيئة أحماض دهنية.

تعَد من المواد المدرة للبول، مما يخلص الجسم من السوائل الزائدة، فيبدو أقل وزنًا وأكثر رشاقة.

تساعد على خفض الشهية، مما يساعد على خسارة الوزن الناتج عن صغر حجم الوجبات.

تحسن الحالة المزاجية، مما يقلل من تناول الحلوى التي يلجأ إليها البعض عند تعرضهم لضغط نفسي.

فوائد النسكافيه

يعَد مشروبًا غنيًّا بالكثير من مضادات الأكسدة، ومن ثمَّ فهو يحافظ على شباب البشرة، ويقيها من الظهور المبكر لعلامات الشيخوخة.

يزيد من نشاط الجسم وحيويته، ومن ثم فإن تناوله صباحًا يساعد على زيادة إنتاجية الفرد أثناء العمل.

يحسن الحالة المزاجية ويُخفف من أعراض الحزن والاكتئاب.

ينشط الدورة الدموية، مما يقي من الإصابة بخرف الشيخوخة أو الألزهايمر.

كما وجِد أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة أو مشتقاتها بشكل يومي يكونون أقل عرضَة للإصابة بمرض السكر وكذلك أقل عرضة للإصابة بالسمنة المفرطة.

أضرار النسكافيه

يزيد من معدل ضربات القلب.

يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

يؤدي إلى اضطرابات في الهضم والإصابة بالإسهال.

يؤدي إلى الأرق وزيادة التوتر.

باعتباره مدر للبول، فإنه قد يخلص الجسم من معظم الكالسيوم مع البول، مما يسبب ضعف العظام وهشاشتها.

يؤدي تناوله بعد الوجبات أو قبلها مباشرةً إلى منع امتصاص الحديد، مما يؤدي إلى الإصابة بالأنيميا.

ومن ثَمَّ يجب تناول كوب أو اثنين من النسكافيه على الأكثر طوال اليوم، على أن يفصله عن الوجبات ساعة كاملة على الأقل.