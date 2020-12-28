فوائد الدايت “شبه النباتى”.. ينقص الوزن ويقلل خطر الإصابة بالسرطان

يعتبر النظام الغذائى المرن “شبه النباتى” واحدًا من الأنظمة الغذائية التى لها فوائد صحية عديدة مقارنة بالأنظمة النباتية الأخرى، حيث يعتمد على تناول المزيد من الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة، كما يسمح بتناول اللحوم بكميات معتدلة مع أهمية التقليل من الأطعمة المصنعة والحد من إضافة السكر والحلويات، وذلك وفقًا لما ذكره موقع “boldsky”

فيما يلى.. 5 فوائد للنظام الغذائى المرن “شبه النباتى”:

1- يساعد فى إنقاص الوزن خاصة لكبار السن، حيث أثبتت الدراسات أن تناول خمس وجبات من هذا النظام الغذائى يساعد فى إنقاص الوزن خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من السمنة، حيث ذكرت دراسة أخرى أن النساء بعد انقطاع الطمث واللائى يحافظن على نظام غذائى شبه نباتى لأكثر من 20 عامًا كان وزنهن أقل بكثير.

2- يساهم فى استقرار مستويات ضغط الدم وتجنب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

3- يقلل من خطر الإصابة بمرض السكرى، حيث أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يتبعون النظام الغذائى شبه النباتى أقل عُرضة للإصابة بالسكر مقارنة بغيرهم، كما أن النساء بعد انقطاع الطمث واللائى يتبعن نظامًا غذائيًا شبه نباتى لفترة طويلة كان لديهن مستويات جلوكوز وأنسولين منخفضة بشكل ملحوظ.

4- تمنع الإصابة بالسرطان، حيث أثبتت دراسات أن كثرة تناول الخضراوات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والتى يعتمد عليها النظام الغذائى شبه النباتى بشكل كبير، قد تساهم في التقليل من خطر الإصابة بالسرطان.

5- يساعد فى تقليل أعرض القولون العصبى لأنه يعتمد على تناول الألياف الغذائية.