المستقلة /- فيتامين سي الموجود في البرتقال مهم لنمو وإصلاح الأنسجة في جميع أنحاء الجسم، يساعد فيتامين سي في التئام الجروح والحفاظ على صحة العظام والأسنان، ويدعم فيتامين سي أيضًا إنتاج الكولاجين اللازم لتكوين الغضاريف والأربطة والأوتار والأوعية الدموية والجلد.

فوائد البرتقال للعظام أنه يعمل على تثبيت الكلس “الكالسيوم” في العظام مما يساعد في علاج هشاشة العظام والحد من حدوث مرض وهن.

فوائد البرتقال للعظام

البرتقال إسم على مسمى وهو من الحمضيات الغنية بفيتامين “أ”، وفيتامين سي الذي يساعد على على امتصاص الكالسيوم في الجسم، البرتقال مصدر للعديد من الأغذية التي يحتاجها الجسم مثل الصوديوم، البوتاسيوم، النحاس، المغنيسيوم، الكبريت، كلورين، وهو من الفاكهة التي تشكل القلويات في الأنسجة مما يقوي المناعة.

فاكهة البرتقال يحتوي على 22 عنصر غذائي وأهمها الحديد، الكالسيوم، حمض السيتريك،سكّر الفاكهة، غذاء سي، كلمة غرام من البرتقال يحتوي على 43 سعره حرارية، ويعتبر البرتقال من أهم مكونات الطب البديل

من فوائد البرتقال أنه فاتح للشهية

البرتقال ينقي الدم

يخفف ريح البطن

البرتقال مهدىء للمرارة

يعتبر منعش للفم

يطرد الديدان

يسكن آلام البطن

يقوي القلب والأعصاب

يهدىء الأعصاب ويقلل التوتر

يقوي الأظافر والشعر

مذيب للدهون ويقلل من الكولسترول

البرتقال ينظم عمل الجهاز التنفسي

يساعد على علاج الانفلونزا ونزلات البرد

يعالج السعال

ينظم عمل العضلات والعروق

يكافح البرتقال الأمراض التناسلية

يساعد على النوم

البرتقال يفيد الأمراض الجلدية خصوصاً الجرب

يساعد على إزالة آثار التسمم الناتجة عن استعمال الأدوية الكيميائية

يقوي الجهاز العصبي

يقوي الجهاز الهضمي

يعالج أمراض البواسير

يكافح أمراض السرطان

يقضي على ترشحات المهبل

عصير البرتقال يعوّض من حليب الأم خلال فترة الرضاعة

يساعد البرتقال على إراحة الدماغ

يقوي الأسنان

فوائد قشور البرتقال

قشور البرتقال مفيدة جداً تقي من ارتفاع الكولسترول

تحمي قشور البرتقال من أمراض السرطان مثل سرطان الثدي وسرطان البروستات

تحمي الإصابة من عدد من الأمراض مثل الطاعون والالتهابات والطاعون

مكونات قشور البرتقال تحتوي على فيتامين سي والكربوهيدرات والألياف التي تسمى بالبكتين

ينشط حركة الأمعاء والافرازات الموجودة في الكبد

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