فهد يهاجم شرطيا في إيران – فيديو

المستقلة /- ذكرت وكالة “إرنا” للأنباء أن فهدا أثار الذعر في مدينة قائم شهر في شمال إيران، حيث هاجم شرطيا في أحد الشوارع.

ونقلت “إرنا” عن رئيس دائرة حماية البيئة في محافظة مازندران مسلم آهنكري، أن الحيوان “قتل بعد إصابته برصاصتين في محاولة لإنقاذ حياة الشرطي”.

وأوضح أن الفهد فارق الحياة على الرغم من الجهود التي بذلها الأطباء البيطريون لإنقاذه.

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم نفس الدائرة كميار ولي بور إن الفهد هاجم شرطيا وتسبب بإصابته قبل أن يلوذ بالفرار نحو حديقة.

وأوضح الناطق أن الحال الصحية للشرطي المصاب غير مثيرة للقلق.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران مقاطع مصورة تظهر فهدا واقفا على حافة علوية لأحد المصارف، وقد بدا عليه الذعر، قبل أن يقفز الى الرصيف ويلوذ بالفرار.

وفي أحد هذ المقاطع يظهر عدد من السكان المذعورين الذين يركضون بعيدا منه.

 

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