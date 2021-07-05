فنان مصري يدخل موسوعة جينيس

المستقلة /- نشر الفنان المصري أحمد حاتم عبر حسابه الشخصي على تطبيق الانستجرام صورة جديدة له احتفالا بدخوله موسوعة جينيس.

وظهر الفنان المصري أحمد حاتم في الصورة التي نشرها عبر حيابه الشخصي على تطبيق الانستجرام ممسكا بالوسم الذي تلقاه لدخوله موسوعة “جينيس” بإنجاز غير مسبوق في السباحة.

وحقق الفنان أحمد حاتم نجومية أخرى في عالم الرياضة بمشاركته ضمن منتخب مصر للسباحة في بطولة موسوعة جينيس لسباق التتابع وتحطيمه هو وفريقه الرقم القياسي في هذا السباق، والذي تنظمه شركة “سبوكتين” الرياضية، بالتعاون مع الاتحاد المصري للسباحة ووزارة الشباب والرياضة ونادي” نيو جيزة” الرياضي

حيث شارك في المنافسة فريق مكون من 100 سباح من مدن مصر المختلفة، في سباق 50 متر حرة تتابع، واستطاع الفنان احمد حاتم أن يحطم الرقم القياسي المسجل باسم منتخب السباحة الانجليزي عام 2019 بزمن قدره 43 دقيقة و32 ثانية.

يذكر أن الفنان المصري أحمد حاتم ، ممثل من مواليد 1987 بدأت مسيرته الفنية عام 2006 في فيلم ” أوقات فراغ ”

دفع هذا الامر الفنان احمد حاتم لتنويع اختيارات أدواره لبناء رصيد فني واسع،وشارك في فيلم الإثارة والتشويق عام 2011 بعنوان ” المركب”