فنان مصري يثير الجدل برسالة لملك الموت

المستقلة /-تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، رسالة للكاتب والسيناريست المصري تامر حبيب، يطالب فيها “ملك الموت” بالحصول على “إجازة” لمدة أسبوع.

وكتب حبيب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: “يا استاذ عزرائيل، ممكن بس يومين أو حتي يوم واحد إجازة في الأسبوع.. عشان كده على أخر يناير مش هلاقي حد أعزي فيه.. ده لو حضرتك ماشرفتنيش بالزيارة”.

وذلك في إشارة إلي وفاة عدد من أصدقائه الفنانين، كان أخرهم الفنان الراحل هادي الجيار، والكاتب وحيد حامد.

ولاقت رسالة تامر حالة من الاستهجان والهجوم الشديد من بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية التعبيرات التي استخدمها حبيب في رسالته، وطالبه البعض بحذف رسالته.

وانتقد بعض المتفاعلين مع الرسالة استخدام الكاتب المصري لبعض المسميات غير الدقيقة من الناحية الشرعية، فيما وصف البعض رسالته بالجهل، لما فيها من مخالفة للمعتقدات الدينية.

إلا أن السيناريست المصري لم يتراجع عن رسالته، بل قام بصحيح الأخطاء الإملائية بها فقط، وعقب على حملة الانتقادات التي طالت منه بالقول “محدش بيرد على الكلب لما بيهوهو.. مع الإعتذار للكلاب”.

من جانبها، ردت دار الإفتاء المصرية، على الرسالة وقالت عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك: “انتبهوا يا سادة إنهم الملائكة الكرام.. مَلَكُ الموت واحدٌ من الملائكة الكرام الذين (لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)”.

وعن دور ملك الموت قالت المؤسسة الدينية المصرية: “أوْكل الله تعالى إليه مهمة قبض الأرواح بمراده تعالى في الوقت الذي قدَّرهُ وعلى الحال التي كتبها؛ فهو عبدٌ لله خاضعٌ لسلطانه مطيعٌ لأمره كسائر الملائكة الكرام في الامتثال والتَّوَجُه والإذعان، قال تعالى: (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ).