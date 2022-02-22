فيديو

فنان مصري يتهم شريهان بإصابته بمرض عانى منه 37 عاما

المستقلة /- كشف الفنان المصري سيد صادق، أصعب المشاهد التي قدمها، والتي تسببت له في أزمة طيلة حياته.
وأوضح سيد صادق، أن خلال أحد مشاهده في فيلم “خلي بالك من عقلك”، الذي عارض عام 1985، قامت الفنانة شيريهان بصفعه بقوة على وجهه، وتمت إعادة المشهد 4 مرات ليصاب بعدها بالعصب السابع الذي ما زال يعاني منه حتى الآن.

وتابع سيد صادق خلال استضافته ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة الحياة: “للأسف كانت صفعة قوية من شريهان لأنها كانت في منتهى الحدية، وأخذت القلم بجد، والفنانة شيريهان كانت لا تمثل لكن بتعيش الشخصية بكل أحاسيسها”.
ومن ناحية أخرى، أشار إلى أنه كان رجل أعمال وتاجر سيارات في السابق قبل الاتجاه للفن، ولكن عشقه الكبير للفن جعله يتجه للعمل به، لافتًا إلى أن المخرجين حصروه في أدوار الشر بسبب بنيته الجسدية.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

أغلى 10 أطعمة بالعالم

اخر الاخبار

فلسطين تحدد موعد عطلة الاسراء والمعراج

اخر الاخبار

فنان مصري يتهم شريهان بإصابته بمرض عانى منه 37 عاما

اخر الاخبار

روسيا تحذر من (حمام دم) في دونباس

اخر الاخبار

أوروبا وبريطانيا تعتزمان فرض عقوبات على روسيا

اخر الاخبار

مسؤول أميركي عن خطاب بوتين: يهدف لتبرير الحرب

اخر الاخبار

3 أكلات تسبب الشعور بالسعادة.. تعرف عليها

اخر الاخبار

3 أكلات تسبب الشعور بالسعادة.. تعرف عليها

اخر الاخبار

3 عادات صباحية يجب التخلي عنها فورا

اخر الاخبار

الرئيس الروسي يأمر قواته بدخول أوكرانيا

اخر الاخبار

الأسد: مستعدون للاعتراف بلوغانسك ودونيتسك

اخر الاخبار

بوتين: أوكرانيا كانت تسرق الغاز الروسي

اخر الاخبار

22/2/2022 @ 22:22 .. تاريخ وساعة مميزين لن يتكررا

اخر الاخبار

اتبعها.. ثلاث عادات تحارب شيخوخة الدماغ

اخر الاخبار

هل تحمل ألوان شعار غوغل أي دلالة؟

اخر الاخبار

تعرفوا على حديقة اليابان المهجورة

اخر الاخبار

رغم وفاتها .. دلال عبد العزيز مع ابنتها دنيا بمسلسل في رمضان