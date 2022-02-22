فنان مصري يتهم شريهان بإصابته بمرض عانى منه 37 عاما

المستقلة /- كشف الفنان المصري سيد صادق، أصعب المشاهد التي قدمها، والتي تسببت له في أزمة طيلة حياته.

وأوضح سيد صادق، أن خلال أحد مشاهده في فيلم “خلي بالك من عقلك”، الذي عارض عام 1985، قامت الفنانة شيريهان بصفعه بقوة على وجهه، وتمت إعادة المشهد 4 مرات ليصاب بعدها بالعصب السابع الذي ما زال يعاني منه حتى الآن.

وتابع سيد صادق خلال استضافته ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة الحياة: “للأسف كانت صفعة قوية من شريهان لأنها كانت في منتهى الحدية، وأخذت القلم بجد، والفنانة شيريهان كانت لا تمثل لكن بتعيش الشخصية بكل أحاسيسها”.

ومن ناحية أخرى، أشار إلى أنه كان رجل أعمال وتاجر سيارات في السابق قبل الاتجاه للفن، ولكن عشقه الكبير للفن جعله يتجه للعمل به، لافتًا إلى أن المخرجين حصروه في أدوار الشر بسبب بنيته الجسدية.