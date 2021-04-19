فنان مصري يتعرض لعملية نصب: آخذ حقي من مين؟

المستقلة/- منى شعلان/ تعرض الفنان المصري أمير صلاح الدين لعملية نصب في 4 مسلسلات شارك بهم، ولم يحصل على مستحقاته المالية.

ونشر أمير بيانًا صحفيًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكتب: “بيان صحفي والأرزاق على الله، مسلسل رقم 1.. مضيت العقد بنصف أجري.. و ماخدتش دفعة تعاقد.. ! ذاكرت كل الحلقات اللي معايا، وبعد 3 شهور .. دوري كله اتشال – لأسباب واهية.. تدين المؤلف و المخرج و المنتج الفني.. و طبعًا البطل”.

وتابع: “مسلسل رقم 2 – اعتذرت عنه 3 مرات متتالية بسبب ضعف المقابل المادي، عدم اكتمال السيناريو ولا ملامح الشخصية، وافقت بعد وساطات من بعض الأصدقاء- برضه بنص أجري- صورت في ظروف قاسية (نهار وليل خارجي – صيف – شتاء – بلبس فرعوني شبه عاري)، و لكن مش مهم هذه هي متاعب المهنة.. قبل عرض المسلسل بأسبوعين، تم إيقافه ووقف مستحقات العاملين بقرار من فوق – مش عارف يعني إيه من فوق”.

وأضاف : “مسلسل رقم 3 (شركة إنتاج تانية)- كلمني المخرج الشاب على شخصية صغيرة -وافقت- استغرب المخرج إني وافقت رغم صغر حجم الدور.. و بعد تقريبًا شهر، جابوا واحد تاني.. بدون علمي.. ولا المخرج الشاب المتحمس ولا المنتج الفني الكبير اعتذر”.

واستطرد قائلًا: “مسلسل رقم 4 .. بعد فترة انقطاع رجعت اشتغل تاني مع مخرجي وممثلي المفضلين .. لكن شرط غريب جداً.. لأن المسلسل بقى 15 حلقة مش 30، فأنا برضه هاخد نص أجري لأنه عدد أيام تصوير أقل، واللي حصل غير كده خالص .. عدد الأيام زي أيام الـ30 حلقة و أكتر”.

واختتم أمير صلاح الدين بيانه قائلًا: “ملحوظة: مش مسموح للممثلين الاحتفاظ بنسخة من العقد.. وده مخالف لأعراف المهنة، الخلاصة: أنا اتنصب عليا السنة دي .. آخذ حقي من مين؟!!! الناس خايفة تتكلم بس أنا مش هاسكت.. المنظومة فاسدة ولازم تنضف وبسرعة.. أخركم معايا رمضان 2021”.