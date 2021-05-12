فنان فلسطيني ينعى أخاه الذي استشهد برصاص الاحتلال

المستقلة /- نعى الفنان الكوميدي الفلسطيني محمد الطيطي، أخاه حسين الطيطي (26 عاماً) الذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، خلال المواجهات التي اندلعت في مخيم الفوار جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وكتب الفنان الطيطي، على حسابه الفيسبوك منشورا قال فيه: بمزيد من الفخر والاعتزاز أزف أخي وقرة عيني الشهيد حسين الطيطي، الذي ارتقى الى العلا شهيدا على ثرى مخيم الفوار فجر اليوم برصاص الإحتلال الصهيوني الغاشم”.

واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي المخيم فجر الأربعاء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت.

وأغلقت قوات الاحتلال المخيم، واحتجزت سيارة الإسعاف خلال نقلها للشهيد عقب اصابته بالرصاص الحي في الكتب، ما أدى إلى استشهاده.