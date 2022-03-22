فنان سوري يبكي على مقتل نجله – فيديو

المستقلة /- انهار الفنان السوري أحمد رافع على الهواء في ذكرى رحيل ابنه الفنان محمد رافع، كاشفاً عن علاقة الفنانين ببعضهم داخل الوسط.

وقتل الفنّان السّوري الشّاب محمد أحمد رافع، ابن الفنان أحمد رافع، 4 تشرين الثاني 2012 بعدما خطفته جهة مجهولة في منطقة برزة في المحافظة السّوريّة دمشق.

وقال رافع غي لقاء مصور وهي يجهش بالبكاء في الذكرى العاشرة لرحيل ابنه بأنه مازال حتى الآن غير قادر على نسيانه.

وأكد الفنان السوري حسبما رصدت منصة تريند بأنه يصاب بالانهيار خلال رؤيته في منامنه، متمنياً له المكانة الأفضل في الآخرة.

كما تحدث أحمد رافع عن صفات ابنه الحميدة بأنه حنون ومحب ومعطاء، وأن الكثيرون لم يشعروا بقيمته حتى اللحظة.

مشيراً بأنه شخص مؤمن بقضاء الله وقدره ، وأنه لا يحبذ رؤية الجمهور لدموعه مجدداً خاصة أنه لا يستطيع أن يسيطر على مشاعره.

وخلال اللقاء كشف أحمد رافع عن علاقات الفنانين ببعضهم، مؤكداً بأن الوفاء قليل جداً جداً حسب تعبيره.

 

وألمح الفنان السوري بأن سبب غيابه عن الوسط الفني بسبب مواقفه، معلناً استبعاده عن الأعمال بشكل مقصود.

وموجهاً كلمات العتب إلى العديد من المخرجين الذي رفص ذكر أسمائهم حفاظاً على مشاعرهم في حين أنه يعاني من تصرفاتهم.

معتبراً بأنه لم يكون الاستبعاد له فقط بل إن إبنه نور رافع الذي تخرج مؤخراً من المعهد العالي للفنون المسرحية معه.

ويشارك الفنان السوري أحمد رافع في مسلسل حارة القبة مع المخرجة السورية رشا شربتجي وكوكبة من الفنانين السوريين.

DXN GEMpyuri

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