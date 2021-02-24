فنان سعودي يثير غضب نجم المصارعة “جون سينا”

المستقلة /- عبر نجم المصارعة والممثل الأمريكي الشهير في شركة “WWE”، جون سينا، عن إعجابه بأعمال فنان سعودي، كما أنه أثار غضبه.

وشارك سينا عبر حسابه على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي مزحة لفنان الغرافيك السعودي، عبد الملك، وهي عبارة عن تصميم مفبرك لارتداء المصارع آر تروث لزي صانع السلام سينا.

وجاءت مزحة عبد الملك بسبب تصريح آر تروث بأن جون سينا هو بطل طفولته، على الرغم من أن الأخير يصغره بـ6 سنوات.

وذكر جون سينا اسم الفنان السعودي، عبد الملك في منشور تالي، بعدما فشل في ذكره بالمنشور الأول.

ويأتي ذكر سينا لاسم عبد الملك بعدما عبر الأخير عن غضبه واستيائه من عدم ذكر اسم له ومنحه الائتمان أمام جمهوره بأنه من صمم صورة آر تروث الساخرة.

وبعد أن نشر جون سينا اسمه، عبر عبد الملك عن سعادته للمصارع الشهير، وشكره على لفتته معه.

يشار إلى أن جون سينا احتفل بزفافه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على صديقته، شاي شريتزاده، في أجواء سرية.

وهذا الزواج هو الثاني لجون سينا، الذي كان متزوجا من إليزابيث هوبردو من عام 2009 إلى 2012.

 

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