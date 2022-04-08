فنان تونسي يطالب بتثبيت شهر رمضان

المستقلة / – حالة من الجدل أثارها الفنان التونسي محمد السياري، عقب تصريحاته المثيرة للجدل والتي تعلقت بتغيير ميعاد شهر رمضان المبارك، حيث طالب الفنان التونسي بتثبيت شهر رمضان المبارك في ديسمبر، متعللًا بأن الصيام في أشهر الصيف مرهق، قائلًا: “رمضان لازم اجي في ديسمبر توة الناس الكل ايصومو، مش الدين رحمه ليه نصوم في الحر وفي قوايل تنقب رأس الديناص”، وفور إعلان ذلك التصريح تعرض الفنان لموجة كبيرة من الهجوم وانتقادات لاذعة.

وكان أشهر تلك الانتقادات هي تدوينة الإعلامي سمير الوافي، والذي قال فيها: “لك كل الحق السيد السياري.. حتى الحج يمكن تقريبه إلى محافظة القيروان.. لماذا نذهب للحج إلى آخر الدنيا”، وفي ذلك السياق يرصد “الدستور” أبرز المعلومات عن الفنان التونسي محمد السياري.

1- محمد السياري من مواليد 31 يناير 1957 ومن ولاية باجة بتونس.

2- بدأ عمله وانطلاقته من المسرح فشارك في عدة مسلسلات ومسرحيات وأفلام أيضًا.

3- وكانت أولى أدواره والبطولة الحقيقية له في مسلسل “المتحدي”، “فيلم “السماح” و”حكايات عبدالعزيز العروي”.

4- كانت بوابته لعالم السينما والمسلسلات وتميّز بصوته الجميل فكان مطلوبًا في الإعلانات التليفزيونية كصوت، وفي الفواصل والإعلانات الإذاعية.

5- يعتبر صوته من الأصوات المميزة فاستغل تلك الإمكانية الفريدة وعمل كراوٍ مسموع عندما يتطلب العمل راويًا للأحداث، مثل مسلسل “جنون القايلة” وبرنامج القلابس الكوميدي “الكلامجية” الذي قام فيه بدور الحكواتي التونسي “عبدالعزيز العروي” وأيضًا في مسلسل “شورب” سنة 2018 والذي لعب فيه دورين “الراوي” و”وكيل الجمهورية”.

6- عمل كمخرج في عدة مسلسلات إذاعية من بينها: “محمد صالح الدغباجي وحنين الجبال”، “البانكة العريانة” وغيرها.

7- وكانت من المحطات المهمة في حياته كانت بداية من انطلاق برنامج “نهج التريبينال” على راديو إي أف أم والتي تمت إذاعته عام 2017.

8- ليس من المعروف عنه إثارته للجدل أو حبه للمشاكل ولكن أدت تصريحاته الأخيرة لانتشار موجة كبيرة من الانتقادات، وكان آخر مرة تعرض فيها للانتقاد من خلال مسلسل “براءة” والذي تناول قضية الزواج العرفي