فنانو ميسان ينتخبون محمد عطية نقيبا وهيئة جديدة لفرع النقابة

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المستقلة /علي قاسم الكعبي/.. اسفرت نتائج انتخابات  نقابة الفنانين في ميسان، عن فوز الفنان محمد عطية الغريب  بمنصب الرئيس بعد حصوله على 88 صوتا في الانتخابات التي جرت اليوم السبت على قاعة النشاط المدرسي في العمارة وحضرها نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي.

وأشاد  نقيب الفنانين بالانتخابات التي جرت بصورة شفافة وحضور فاعل من فناني ميسان الذين اختاروا من يروه مناسباً لتقديم ما هو أفضل لمدينة العمارة التي قدمت للفن والإبداع أسماء كبيرة”.

وتمنى جودي للهيأة الجديدة، النجاح والتوفيق لتقديم كل ما يخدم الفن والفنانين في المحافظة.

وجرت الانتخابات بإشراف قضاة من المحافظة وبصورة تعبر عن الشفافية والنزاهة.وفاز محمد عطية 88 صوتاً، رئيسا لفرع النقابة في ميسان،ووصفي حسين 83 صوتاً عضواً ،وصبا طه 40 صوتاً عضواً احتياطياً.

أما الفائزون بعضوية فرع النقابة، بالتزكية، هم تحسين عبد كاظم البديري- مسرح،ومحمد جاسم البهادلي – سينما ،وسعد علوان السوداني -موسيقى.

الفنان محمد عطية نقيب الفنانين في ميسان

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