فنانو العراق يحذرون من المساس  بمسرح الرشيد

المستقلة/- عبر الفنانون العراقيون عن غضبهم الكبير إزاء الإنذار بإخلاء مبنى دائرة السينما والمسرح و مسرح الرشيد المرسل ليلاً من قبل وزارة الإسكان والإعمار ..

حيث يعد مسرح الرشيد علامة مضيئة في الفن والثقافة العراقية..

والقى عدد من الفنانين كلمات غاضبة ومستنكرة لهذا الأمر داعين الى التراجع عن هذا القرار الجائر المتسرع ومنهم الفنان عزيز خيون ، عواطف نعيم ، محمود أبو العباس ،شذى سالم ،وآلاء حسين ،سنان العزاوي  ،قحطان زغير،  عبد جعفر النجار وآخرون..

و حذر الفنانون بقوة من مغبة الإقدام على تنفيذ هذا القرار ، و أعلنوا بصراحة غاضبة إنهم مشاريع تضحية وفداء للدفاع عن صرحهم الكبير دائرة السينما والمسرح ومسرح الرشيد ، وعدوها إنها ليست قضية الفنانين لوحدهم إنما هي قضية مجتمع بأكمله عانى الكثير من  الويلات والنكبات وذلك على حد قول الفنان الكبير عزيز خيون..

و حضر وقفة الفنانين الإحتجاجية عدد كبير من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في مشاركة كبيرة لتوثيق هذا الحدث والتجمع الكبير .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

اطلاق منتدى العراق للتنمية المستدامة

اخبار العراق

مجلس الوزراء يقرر نقل ملكية ارض مسرح الرشيد الى وزارة الثقافة

اخر الاخبار

بحث علمي وجد أن نوعا من الخضار يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة

اخر الاخبار

آل ثاني يبحث مع نظيره الامريكي الملف الأفغاني ومحادثات الملف النووي الإيراني

اخر الاخبار

الامم المتحدة : إيران سددت المتأخرات المالية في ميزانية المنظمة

اخر الاخبار

إنستغرام تطور خوارزميات رقمية ستقلل من ظهور “المحتوى غير المرغوب فيه”

اخر الاخبار

تعرف على افضل مكمل غذائي للقضاء على الدهون الحشوية

اخر الاخبار

تعرف على افضل مكمل غذائي للقضاء على الدهون الحشوية

اخبار العراق

شركة : العراق الاكثر نمواً من بين الدول العربية في مبيعات السيارات

اخر الاخبار

استقرار اسعار الذهب وسط توقعات رفع اسعار الفائدة الامريكية

اخر الاخبار

اسعار النفط تعاود الارتفاع لتعوض جزءا من خسائر يوم امس

اخبار العراق

الكاظمي يصل الى الرياض لتوقيع اتفاقية الربط الكهربائي

اخبار السعودية

للمرة الاولى منذ ثلاثة عقود.. رئيس وزراء تايلند غدا في السعودية

اخر الاخبار

الجيش يسيطر على السلطة في بوركينا فاسو ..وادانات دولية للانقلاب

اخبار العراق

شركة الريماس تجمع نور الزين وعمر كمال بأغنية “غالي غالي”

اخبار العراق

كربلاء تطالب بنقل صلاحيات ملف السياحة والآثار

اخر الاخبار

عبد الحليم الدراجي ..المخرج المتألق لبرنامج ( الرياضة في إسبوع )