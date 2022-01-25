فنانو العراق يحذرون من المساس  بمسرح الرشيد

المستقلة/- عبر الفنانون العراقيون عن غضبهم الكبير إزاء الإنذار بإخلاء مبنى دائرة السينما والمسرح و مسرح الرشيد المرسل ليلاً من قبل وزارة الإسكان والإعمار ..

حيث يعد مسرح الرشيد علامة مضيئة في الفن والثقافة العراقية..

والقى عدد من الفنانين كلمات غاضبة ومستنكرة لهذا الأمر داعين الى التراجع عن هذا القرار الجائر المتسرع ومنهم الفنان عزيز خيون ، عواطف نعيم ، محمود أبو العباس ،شذى سالم ،وآلاء حسين ،سنان العزاوي ،قحطان زغير، عبد جعفر النجار وآخرون..

و حذر الفنانون بقوة من مغبة الإقدام على تنفيذ هذا القرار ، و أعلنوا بصراحة غاضبة إنهم مشاريع تضحية وفداء للدفاع عن صرحهم الكبير دائرة السينما والمسرح ومسرح الرشيد ، وعدوها إنها ليست قضية الفنانين لوحدهم إنما هي قضية مجتمع بأكمله عانى الكثير من الويلات والنكبات وذلك على حد قول الفنان الكبير عزيز خيون..

و حضر وقفة الفنانين الإحتجاجية عدد كبير من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في مشاركة كبيرة لتوثيق هذا الحدث والتجمع الكبير .