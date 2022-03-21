فنانة مصرية تهاجم شيرين بألفاظ سيئة وبذيئة

المستقلة /- جدل كبير أثارته الفنانة سارة نخلة بسبب هجومها على الفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها الشخصي بموقع “فيسبوك، وذلك بعد ظهورها بوزن زائد وبملابس كاجوال رياضية خلال إحيائها حفلاً غنائياً في الكويت.

وقالت نخلة: “بقت مقرفة أوي بصراحة، مافيش مبررر لكل دا، ربنا أداها مال وعيال، ونجاح، ماحدش بياخد كل حاجة”، ثم أضافت في تعليقها: “تسكت وتهمد، بجد مستفزة أوي، كنت بحبها أوي بس بقت مقرفة ومريبة”.

وتعرضت سارة نخلة لهجوم شديد بسبب الكلام الذي وصف بالبذيئ عن فنانة كبيرة مثل شيرين، واتهمها البعض بأنها تسعى لإثارة الجدل والشهرة لتتصدر الترند.

يذكر ان شيرين قد أثارت الجدل خلال الحفل الغنائي الذي اقيم في الكويت، حيث ظهرت بوزن زائد وبملابسرياضية وحذاء، وانهارت بالبكاء خلال غنائها بعض الأغاني الحزينة، وكان يتضح عليها التعب النفسي، وكان قد اشار الإعلامي عمرو أديب والمقرب من الفنانة انها تعاني من أزمة نفسية مطالبا الجمهور بالوقوف بجانبها وعدم إنتقادها.

وظهرت شيرين مؤخرا أثناء احياء حفل زفاف، وظهرت في الحفل ببطن منتفخ، مما دفع الكثير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تأكيد الشكوك التي أُثيرت حول حملها، وظهر العريس وهو يضع يده على بطن شيرين بطريقة صادمة.